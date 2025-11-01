自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

搭公車碰色狼偷拍女性大腿 胡宇威英勇救援卻遭「亮刀威脅」

胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》抓到巴士色狼正在偷拍身旁女性大腿，未料對方拿刀威脅。（公視+提供）胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》抓到巴士色狼正在偷拍身旁女性大腿，未料對方拿刀威脅。（公視+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕胡宇威、李玲葦在公視+自製影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》中，各自踏出舒適圈，分別搭乘巴士前往民宿，卻也遇上不同的困難。首集最緊張一幕，胡宇威飾演的「湯瑪士」在公車上發現有色狼偷拍身旁女性大腿，他立刻抓住對方的手怒吼：「你在幹嘛！」兩人在巴士上爆發激烈拉扯，對方甚至亮出小刀威脅，引起全車尖叫，幸好最後他用包包擋住對方的兇狠攻擊，這一幕讓他成為乘客眼中的英雄。

雖然他事後有些懊惱是否太衝動？但也令人聯想到超人氣動畫裡《葬送的芙莉蓮》名言：「如果是勇者欣梅爾，他一定會這麼做的！」這一幕象徵角色「湯瑪士」的破繭而出，更令人期待他接下來面對友情和愛情的態度。

謝凱蒂（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》嘗試搭訕胡宇威。（公視+提供）謝凱蒂（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》嘗試搭訕胡宇威。（公視+提供）

除此之外，吸引到辣妹謝凱蒂搭訕，謝凱蒂一上巴士就眼神緊盯胡宇威，刻意坐在身邊還脫外套、巧露香肩，甚至提出「一起吃便當」的邀約，但胡宇威與李玲葦一樣，堅守美食底線，緊緊摟著便當不放，故意說出：「不行！這是給我女朋友的。」一句話瞬間讓對方碰釘子。

被問到現實生活是否也欣賞這樣直率又敢出手的女生？胡宇威笑說：「要看時間給我什麼答案，我是那種需要時間觀察的人，不會閃電型戀愛，也不會因為一個動作就立刻陷進去，不然很容易被詐騙啦！」

李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》滿足的吃著便當。（公視+提供）李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》滿足的吃著便當。（公視+提供）

另一方面，李玲葦在《好好吃飯2》飾演「艾蜜莉」，則在同一班公車上見到兩名竊賊聯手偷乘客錢包，她選擇靜靜觀察卻不敢出聲，事後獨自坐在車站長椅上，雙手緊抱福隆便當，心裡想著：「我是不是該更勇敢一點？」這個細膩的片刻成為她角色成長的起點，也象徵著「吃掉孤單」的意涵，即使一個人也可以鼓起勇氣面對生活。

《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部已於公視+、LINE TV上架，第二部將於11月11日上架。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中