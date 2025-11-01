搭公車碰色狼偷拍女性大腿 胡宇威英勇救援卻遭「亮刀威脅」

胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》抓到巴士色狼正在偷拍身旁女性大腿，未料對方拿刀威脅。（公視+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕胡宇威、李玲葦在公視+自製影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》中，各自踏出舒適圈，分別搭乘巴士前往民宿，卻也遇上不同的困難。首集最緊張一幕，胡宇威飾演的「湯瑪士」在公車上發現有色狼偷拍身旁女性大腿，他立刻抓住對方的手怒吼：「你在幹嘛！」兩人在巴士上爆發激烈拉扯，對方甚至亮出小刀威脅，引起全車尖叫，幸好最後他用包包擋住對方的兇狠攻擊，這一幕讓他成為乘客眼中的英雄。

雖然他事後有些懊惱是否太衝動？但也令人聯想到超人氣動畫裡《葬送的芙莉蓮》名言：「如果是勇者欣梅爾，他一定會這麼做的！」這一幕象徵角色「湯瑪士」的破繭而出，更令人期待他接下來面對友情和愛情的態度。

謝凱蒂（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》嘗試搭訕胡宇威。（公視+提供）

除此之外，吸引到辣妹謝凱蒂搭訕，謝凱蒂一上巴士就眼神緊盯胡宇威，刻意坐在身邊還脫外套、巧露香肩，甚至提出「一起吃便當」的邀約，但胡宇威與李玲葦一樣，堅守美食底線，緊緊摟著便當不放，故意說出：「不行！這是給我女朋友的。」一句話瞬間讓對方碰釘子。

被問到現實生活是否也欣賞這樣直率又敢出手的女生？胡宇威笑說：「要看時間給我什麼答案，我是那種需要時間觀察的人，不會閃電型戀愛，也不會因為一個動作就立刻陷進去，不然很容易被詐騙啦！」

李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》滿足的吃著便當。（公視+提供）

另一方面，李玲葦在《好好吃飯2》飾演「艾蜜莉」，則在同一班公車上見到兩名竊賊聯手偷乘客錢包，她選擇靜靜觀察卻不敢出聲，事後獨自坐在車站長椅上，雙手緊抱福隆便當，心裡想著：「我是不是該更勇敢一點？」這個細膩的片刻成為她角色成長的起點，也象徵著「吃掉孤單」的意涵，即使一個人也可以鼓起勇氣面對生活。

《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部已於公視+、LINE TV上架，第二部將於11月11日上架。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

