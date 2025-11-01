自由電子報
娛樂 電視

粿粿婚內出軌王子掀議！浩子妙回「演藝圈沒朋友」 阿翔：沒資格評論

〔記者林欣穎／台北報導〕「浩角翔起」浩子、阿翔今（1）日參與「家孩有我在」園遊會。今年是他們第4度響應活動，盼能讓更多大眾關注失依兒。近期演藝圈不平靜，前陣子剛又爆出閃兵，最近又有范姜彥豐出面控訴粿粿婚內出軌，兩人被問及看法皆低調避談，阿翔露出尷尬微笑表示：「沒有任何資格去做評論。」

浩角翔起出席忠義基金會「家孩有我在」公益園遊會，左為浩子、右為阿翔。（記者陳奕全攝）浩角翔起出席忠義基金會「家孩有我在」公益園遊會，左為浩子、右為阿翔。（記者陳奕全攝）

范姜彥豐日前控訴粿粿婚內與王子出軌，昔日與他們交好的《全明星運動會》藝人簡廷芮、王品澔等人都捲入風波，而王品澔前些日子才跟浩角翔起一起出席體能節目記者會，浩子則說兩人只有錄影跟上一次記者會時有見面，對於事件也不方便多說什麼，浩子更說自己圈內朋友很少，阿翔也幽默表示：「像我也不算他朋友，我們同事而已。」

阿翔與謝忻2019年因爆出不倫戀，一度掀起風波，如今演藝圈又一起出軌婚變爆出，阿翔則表示：「沒有任何資格去做評論，做好自己的事就好。」至於胡瓜有意結束與民視合約、不再主持《綜藝大集合》，作為班底的阿翔則說目前都正常錄影，也盼胡瓜與電視台能有圓滿的共識，繼續做節目。

浩角翔起出席忠義基金會「家孩有我在」公益園遊會，左為浩子、右為阿翔。（記者陳奕全攝）浩角翔起出席忠義基金會「家孩有我在」公益園遊會，左為浩子、右為阿翔。（記者陳奕全攝）

同樣是感情問題，浩子分享念國一的女兒之前曾因為告白失敗回家很沮喪，後來浩子才透過有追蹤女兒社群的朋友說，女兒有發一篇限動說她「已經吃暈船藥了，不暈了」，讓浩子驚了一下，笑說後來就已經平復心情了，因為後來還有發現男生是渣男。

浩角翔起今年是第4度響應活動，帶著滿滿熱情與現場民眾互動，力邀在場眾多科技人與各界家庭，善用即將普發一萬現金的預算，投入公益市集中所有義賣品項，此舉將能支持失依兒生活、教育與醫療所需。

