娛樂 音樂

唱一半驚見「黑無常」吐舌頭 蘇打綠青峰反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕2025春浪音樂節20周年於昨晚在台中森渼原盛大開幕，首日以萬聖節主題登場，樂迷紛紛變裝上陣，金馬影后張艾嘉首度以表演者身分登上音樂節，與鋼琴家嚴俊傑共同呈現《張艾嘉說故事》。壓軸登場的蘇打綠則帶來特別策畫的「二十站一刻」主題限定演出。

蘇打綠準備「二十站一刻」主題限定演出。（友善的狗提供）蘇打綠準備「二十站一刻」主題限定演出。（友善的狗提供）

蘇打綠驚喜重現為了巡演到每個城市限定演唱的歌曲，象徵將二十城的記憶凝聚於春浪舞台。團員笑說：「不熟的人可以去旁邊草地打滾！」帶來《你不需要多完美》、《吟遊》、《黎明前最暗時候》、《夢》等多首歌曲。主唱青峰在演唱國語版《無眠》時，看見台下一位裝扮成「黑無常」的觀眾，發現他的假舌頭道具太搞笑搶戲，當場笑到唱不下去，還即興改詞高唱「你現在想抓誰」，成為春浪20周年開幕夜最溫馨又難忘的畫面。

蘇打綠登上春浪首日表演。（友善的狗提供）蘇打綠登上春浪首日表演。（友善的狗提供）

張艾嘉以「鬼故事」為題，將匈牙利音樂家李斯特的朗讀戲劇詩《蕾諾兒》與現場鋼琴演奏交織成詩意又懸疑的聲音劇場。張艾嘉低沉的聲線時而溫柔、時而驚悚，在夜色與音符之間創造出詩意又超現實的體驗，被現場樂迷盛讚為「音樂節上前所未見的創舉」。

鋼琴家嚴俊傑。（友善的狗提供）鋼琴家嚴俊傑。（友善的狗提供）

張艾嘉以鬼故事首登春浪舞台。（友善的狗提供）張艾嘉以鬼故事首登春浪舞台。（友善的狗提供）

主辦單位友善的狗娛樂創辦人沈光遠感性表示：「大自然，是宇宙給人類最好的禮物。春浪20年來希望用音樂連結自然，喚起人與環境的共鳴。這不只是音樂節，而是一場生活節奏的共振與情感的延續。」

