粿粿發長片反擊范姜 律師分析可能有這2原因

粿粿發布影片回應。（圖擷自「meigo.c」IG）

〔即時新聞／綜合報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，粿粿稍早發布承認與王子「有逾矩的行為」。對此，律師陳君瑋表示，為何女生現在要出面拍影片爆料？詳細分析可能有2個原因。

陳君瑋今日發文提及，「范姜粿粿」就是「王力宏李靚蕾事件2.0」，主要是爭執財產怎麼分配，現在看起來差不多這樣發展。女生出軌看起來應該是彼此的共識。但為何女生現在出面拍影片？可能有以下2個原因。

請繼續往下閱讀...

首先，財產主張，女生要化被動為主動。因為雙方主要爭執還是「財產」，他們可能的劇本，雙方已經談判好幾次卻破裂。最後因女生出軌，男方要求女生淨身出戶+賠償1600萬。但實務上出軌不可能付這麼多，所以女生乾脆去法院訴請離婚，不要私下談了。女生反過來要求「剩餘財產分配」，反而可以要求男方付錢，化被動為主動。

男方最先會先出來爆料，也大概是女生做了這個反轉的動作，就乾脆出面錄影片，讓女生社死。這時候就要說，王子如果還是個男人，就應該幫忙女生支付賠償才對！

再者，也有可能男方即將丟出來女生出軌親密照，讓女生社死，所以乾脆自己先承認。

陳君瑋最後說，實務上處理離婚事件，如果雙方談的差不多，可直接找律師寫協議書，但機率是鳳毛麟角。大部分都是談判破裂，此時最好的狀況就是透過「法院調解」，在法院的監督下進行和談。在雙方確保真實意志下，寫成調解筆錄，這樣最有效率也最安全。

相關新聞請見︰

粿粿17分鐘影片反擊范姜！網酸「情緒很多、內容很空」 懶人包一次看

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法