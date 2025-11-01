自由電子報
娛樂 電影

（新碟快報）砍殺經典《是誰搞的鬼》嗜血回歸！《滿血復活》挑戰恐怖觀影體驗

〔記者許世穎／專題報導〕砍殺片經典《是誰搞的鬼》曾於90年代轟動一時，在影迷引頸期盼之下今年以全新陣容加上原始卡司宣告回歸！在當年嚇壞眾多青少年的鐵鉤殺人魔再次大開殺戒，一舉揭開全新篇章的神秘面紗，再次挑戰觀眾心臟的極限。戲院錯過不要緊，影音商品已正式在台上架，還有收藏家最愛的鐵盒版！

全新《是誰搞的鬼》與前作呼應，一群死黨好友接連收到神秘的恐嚇信件。（資料照，索尼影業提供）全新《是誰搞的鬼》與前作呼應，一群死黨好友接連收到神秘的恐嚇信件。（資料照，索尼影業提供）

於1997年推出的《是誰搞的鬼》，把好萊塢砍殺類型片推向最高峰，獨特的懸疑敘事和令人毛骨悚然的氛圍，成為一代人心中的恐怖代表。隔年也推出正宗續集《到底是誰搞的鬼》，之後更發展了其他直接推出DVD的續作和電視影集。

2025年全新《是誰搞的鬼》描述五位好朋友無意間釀成致命的車禍，之後他們隱瞞事件真相，並相約保守秘密而非是承擔後果。一年後，過去的事件似乎威脅著他們，有人知道他們的所作所為，並展開復仇。當死黨們離奇的一個接一個被殺害，拿鐵鉤的漁夫殺人魔讓整個小鎮籠罩在恐懼之中，於是他們只能向兩位1997年傳奇的南港大屠殺的倖存者尋求協助。

《是誰搞的鬼》在台推出UHD、BD及DVD，UHD還有限量鐵盒版。（得利影視提供）《是誰搞的鬼》在台推出UHD、BD及DVD，UHD還有限量鐵盒版。（得利影視提供）

除了身穿雨衣的神祕殺手之外，當年以火辣身材和神級美顏電暈全世界年輕男孩的珍妮佛樂芙休伊，也偕同原班卡司小佛萊迪普林茲一同回歸，再度對抗殺人不眨眼的夢魘。電影在台推出UHD單碟鐵盒版、藍光BD以及DVD，目前已正式上架。

另一部也已發碟的驚悚恐怖之作《滿血復活》則是由《鬼手鬼手請開口》鬼才導演兄弟檔丹尼菲利浦與麥可菲利浦，再度與首屈一指的電影製片公司A24合作的新片，以不安氛圍再度挑戰觀眾的極限。

《滿血復活》BD已在台上架。（得利影視提供）《滿血復活》BD已在台上架。（得利影視提供）

兩度獲得奧斯卡獎提名的演技派女星莎莉霍金斯在《滿血復活》化身寄宿家庭母親，當一對兄妹在經歷一場家庭悲劇後，搬去和她同住，但她怪異的行為似乎隱藏著黑暗的秘密，而被困在這間籠罩著詭異房子的兄妹，唯有面對過去才能找到生存的路，隨著邪惡的真相水落石出，也帶來今年最恐怖的觀影體驗。《滿血復活》藍光BD已在台上架。

