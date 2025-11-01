金馬最強影后遺珠首度出席東京影展！期待上映會台灣觀眾

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《丟包阿公到我家》昨（10月31日）在東京國際影展首映，吸引來自世界各地的影迷及國際媒體熱烈關注。導演唐福睿攜手男主角劉冠廷，以及菲律賓女主角安潔兒艾奎諾（Angel Aquino）盛裝出席，映後座談現場反應熱烈，掌聲與笑聲交織，展現本片深獲國際觀眾共感的魅力。

劉冠廷（左起）、安潔兒艾奎諾、導演唐福睿一同出席電影《丟包阿公到我家》東京國際影展首映。（鏡文學、客新聞提供）

安潔兒艾奎諾先前於金馬獎公布入圍名單時，被點名是本屆金馬影后入圍遺珠，這次是她首度參加東京影展，沒想卻是以台灣電影而非菲律賓電影登台，她覺得有趣之餘，也感性表示：「菲律賓有許多孩子在父母海外工作下成長，缺乏陪伴與支持。希望未來更多孩子能免於這樣的狀況，也希望有機會再以菲律賓電影參展。」 更期待電影正式上映時可以來台灣跟觀眾見面。

導演唐福睿則幽默分享，《八尺門的辯護人》以外籍移工在台灣的生活為主軸，《丟包阿公到我家》則像是為這群遠離家鄉的移工們寫下溫柔的續篇，讓觀眾跟著主角一起返回久違的故鄉，面對曾經缺席的親情與微妙的親子變化。這些故事就像家裡的舊照片，明明一直存在卻容易被忽略，只有在某個時刻才會被細細品味。

電影《丟包阿公到我家》女主角安潔兒艾奎諾曾被點名是金馬影后入圍遺珠。（鏡文學、客新聞提供）

有日本觀眾細膩感受到片中外籍移工與照護者、家人間的情感流動，還特別提及海邊場景，直呼讓人聯想到奧斯卡名片《羅馬》。唐福睿聽了笑說：「能被拿來和《羅馬》比較真是太榮幸了！」但他也打趣補充，其實拍攝現場很多美景都是即興捕捉，像是在生命旅程中偶遇的驚喜，沒有刻意設計，卻意外成為電影最動人的底色。

有觀眾好奇詢問兩位主角，拍完這部電影後是否改變了對家庭的看法。劉冠廷溫馨回應，這次拍攝讓他更加正視自己與家人都會漸漸老去的事實，也開始思考：「如果我們的爸媽由別人照顧，那別人的爸媽又是誰來守護呢？」他認為，最重要的就是珍惜與家人相處的每一刻。劉冠廷梗細膩描述：「這次在日本與觀眾一同看這部電影，彷彿空氣中撒了七味粉，多了新的層次與驚喜。」

電影《丟包阿公到我家》劇組在後台開心自拍。（鏡文學、客新聞提供）

電影裡提到日本女子摔角，還有一些趣味的日本文化描寫，總能引發現場觀眾哄堂大笑。導演唐福睿開玩笑說：「原來這就是我們被邀請參加東京影展的秘密原因！」《丟包阿公到我家》將於2026年春季檔期在台上映。

