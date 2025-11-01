自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿出軌王子招認iPad私人內容外流 美女律師揭離婚關鍵

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿與范姜彥豐鬧婚變，雙方目前透過律師協商離婚，遭指控與「王子」邱勝翊婚內出軌的粿粿今天透過影片回應，還承認與王子「有逾矩的行為」，自曝是被看到了iPad的私人內容。對於粿粿的影片內容，美女律師李怡貞分析：「家事法官不會管你們各種愛恨糾葛與藍色蜘蛛網，要離婚都離。」只會在意家人的未來能不能好好成長。

范姜彥豐（右）指控妻子粿粿（左）婚內出軌王子。（翻攝自臉書）范姜彥豐（右）指控妻子粿粿（左）婚內出軌王子。（翻攝自臉書）

李怡貞直言：「其實通常感情的事本來就是干卿底事？沒有絕對的誰對誰錯。」不過若是在自己出軌的前提下，就不要怪別人手段兇殘，「要某種程度容忍對方的情緒勒索，只是對方身為成熟父母，如果犯錯的那方已經展現相當誠意，也應該要適可而止。遇到事情，永遠就是好好解決問題，而不是製造更嚴重的傷害。」

李怡貞更分析結論，「媽媽外遇好爛，爸爸要錢好貪，王子很帥沒事（？！）」認為在還沒訴訟之前，就主動以風向和聲量在角力，其實都不會是家事法院所樂見，「上了法院，范姜不會要到他要的，粿粿也不會躲掉她該負責的。只是已經弄成這樣，就都會很骨感，要到手的不多，賠的也不多。」

