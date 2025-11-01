自由電子報
娛樂 電影

（獨家）馮淬帆愛台灣曾發願金門海葬 喊話「守候台灣海峽」

〔記者許世穎／台北報導〕影星馮淬帆今（1）日驚傳過世，享壽81歲。出身廣東的他，雖大半生於香港拍戲工作，最終選擇在台灣定居39年，早已取得身分證的他更曾說：「希望大家要記得我是台灣人！」離世消息傳出讓許多好友及粉絲不捨，紛紛湧入他的臉書留言哀悼。友人更透露，他生前曾說過想在金門海葬，就是希望和堅守金門、捍衛前線的胡璉將軍一同守護台灣海峽。

馮淬帆生前曾說過想在金門海葬，希望死後仍能守護台灣海峽。（翻攝自臉書）

馮淬帆已處於半退休狀態，去年在演出的驚悚國片《鬼們之蝴蝶大廈》與曹佑寧飾演爺孫，曾透露自己患有糖尿病，在台灣過著簡單生活。今年5月時他曬出戴氧氣罩照片，透露住院整整2個月又3天，還說一切感覺都已麻木，雖然終於出院，但不算完全康復，「因血氧濃度不足，這段時間還要靠製氧機生活，非常不方便，畢竟年紀到了，由不得你，只好認了」，最後表示會努力。

據悉馮淬帆仍一直都靠著血氧機在呼吸，不過意識清晰，只是不太能移動，因此昨天上午也還有在社群發文，不過昨晚間他的血壓突然降下來，醫院緊急做了一些處置，以升壓方式一度有拉回生命指數，但最後仍回天乏術。

馮淬帆親友不多，他的外甥與太太預計下午抵台，將和他的友人一同處理後事。目前他的靈堂暫時設在桃園，至於遺體還在醫院，等外甥到了後會討論繼續留在桃園還是轉往板橋。至於是否如他的心願海葬，還是要等進一步討論。

