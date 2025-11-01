自由電子報
娛樂 電視

粿粿17分鐘影片反擊范姜！網酸「情緒很多、內容很空」 懶人包一次看

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，日前范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿今（1）日則透過影片做出回應，並吐露自己決定提出離婚原因。不過有不少網友抨擊粿粿內容避重就輕、賣慘等，直呼她「情緒很多，內容很空」，但也有人說她是真心道歉了，影片長達17分鐘，本報也將內容重整列出。

粿粿發聲回應婚變。（翻攝自IG）粿粿發聲回應婚變。（翻攝自IG）

粿粿被求賠1600萬離婚費 嘆婚姻圍繞錢

今年7月7號的時候，范姜提出要粿粿用1600萬跟范姜買離婚順序。范姜說因為有人要爆料看好戲，所以要粿粿付1600萬給范姜，隔天范姜就會馬上跟粿粿去簽字離婚。這樣未來有任何新聞，范姜才願意幫粿粿說話。粿粿當下愣住並未答應。

十天後的7月17當天，是粿粿跟范姜兩家人第一次坐下來協商這件事情。其實就是希望雙方可以好好的把事情解決、處理完。粿粿也委託了律師一起來處理，當天范姜也帶了一位徵信社的謝先生。那天謝先生也代替范姜再次提出了1600萬的條件，並在現場代替范姜方發言。

後來謝先生提供了一個「打折方案」。說原先的1600萬可以改拿1200萬，剩下400萬讓粿粿養家人到成年。然後之後男方也不會再負擔任何家人的費用。粿粿嘆婚姻走到這裡、談離的過程中，怎麼圍繞的都是錢。

兩人婚後財產支出分配 粿粿否認引導范姜簽「放棄婚後財產」

關於范姜說她引導自己簽「放棄婚後財產」的協議，這完全不是事實。「結婚前結婚後我們都談過這個東西，但你一直都不願意，我也沒有強迫過你。跟這次事件沒有任何關係。」

粿粿說，後來范姜反而主動提出說你可以簽，但要換她三年不能離婚。「但其實我們婚姻走到後來這樣，我已經提出離婚，我根本不在意這份協議要不要簽了。因此，我認為我們走不下去，財產就按照法律怎麼分配就怎麼分配。」

她也強調，工作室的帳款屬於范姜的，她一毛錢都沒有動過。「工作室的帳是完全透明清楚的，你和我都可以調閱所有記錄和發票。我們一直以來對帳都算得很仔細，你生活中的支出你也會記：例如11/17的70元、12/2的150元、85元、37元⋯⋯我們的帳一直都這麼細，所以我不會、也不可能去動你的任何一份款項。」而房子部分則是因為是婚後買的，頭期款粿粿付了8成，房貸平常6成以上也是她付的。所以房子登記在粿粿名下。

粿粿曝離婚主因曝與對方價值觀不同

粿粿表示，兩人婚姻結束並非外遇或外力介入，提到這三年婚姻來范姜多次提離婚，但粿粿為了家庭曾表明要努力到最後一刻，但最後感情仍不敵長期相處中累積的情緒與價值差異。她提到，曾因經濟壓力、日常瑣事爭執不斷，去年粿粿入圍金鐘獎，粿粿第一次入圍，她很開心想邀請范姜一起去。但范姜說很無聊，坐在台下會讓他覺得丟臉、沒有面子。「你說：『那你求我啊，你求求我，我就去。』我求你了，你也真的去了，但是你晚到、提前離開。那一天連祝福都沒有。我心裡真的難過了很久。後來我也越來越少跟你分享生活或工作上的成就或喜悅，怕你會不開心、不舒服。」

今年母親節的時候，兩人又大吵了一架，多次磨合未果，讓果果提議分開，「但也沒想到，一直以來多次提離婚的你，反而不願意接受。」兩人婚姻走到協議離婚階段時，曾尋求婚姻諮商及雙方家人溝通，希望釐清問題並找到繼續走下去的可能性。然而在多次討論後，雙方仍無共識，甚至曾聽到范姜跟粿粿家人說：「今天我不簽字，她也離不了。」讓她陷入情緒與責任的掙扎。

她也透露，雙方在相處與溝通上的反差讓她深感困惑，「見面的你，有時候冷漠、有情緒、強硬、責備我做得不夠好；但在訊息上，你又會挽回我、說出我不知道你怎麼會說出口的話。」她表示，這種態度上的前後不一致也讓兩人的關係更加難以修復。

認與王子「有逾矩的行為」哽咽道歉

然而針對外界最關注的「疑似婚內出軌」，粿粿在影片中承認，她在尚在處理離婚協議的過程中，因為情緒脆弱，與王子越走越近，有逾矩的行為，「這樣不對的行為，也真的讓整件事變得根本不完全、不是原本的樣子，針對這部分，我除了跟你私下道歉過以外，我還是想要在這裡公開的向你道歉，這個犯了錯讓你受到了很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」

至於當時范姜說粿粿面對出軌控訴曾對天發誓沒有，粿粿則說是自己當下很慌亂，「我發不應該發的誓對不起，後來也知道你可能是拿到了我的iPad看到私人的內容，我很徬徨，也不知道該怎麼辦，因為那真的真的不是離婚的主因。」

此外，粿粿也澄清，兩人離婚與她美國行沒有任何關係，並提到那時候在網絡上看起來就是有趣搞笑、沒有界限，真的沒有想到，會在今天變成大家不一樣的解讀，「我沒有任何的借口想要為我的錯辯解，也很對不起很多支持我的人，無論我的家人朋友，對不起讓你們受傷跟失望。

針對近日各種傳聞，粿粿強調自己未與王子同居，也沒有操控媒體，並指部分資訊是「協商期間由對方及相關人士散播」，但未完整呈現原貌。

