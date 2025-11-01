（連線訪問）喜劇天王記錄已故傳奇父母！班史提勒跨時空深情對話父母

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕由「喜劇天王」班史提勒親自執導的全新紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》歷經五年製作，帶領觀眾以最貼近的視角，走進他的父母、傳奇喜劇搭檔「史提勒與米拉」的非凡人生，不僅回顧他們在美國娛樂史上的燦爛時光，也誠實呈現光環背後的親情與掙扎。

安妮米拉（左起）、傑瑞史提勒還有童年的班史提勒和姊姊艾美史提勒。（Apple TV提供）

傑瑞史提勒與安妮米拉於60年代組成喜劇搭檔「史提勒與米拉」活躍於美國演藝界，在60與70年代的美國電視文化中佔有重要地位，班史提勒表示，起初只是想記錄父母的事業與人生，但在拍攝過程中漸漸意識到這部片必須更具個人視角。「我原本完全不想出現在片中，但後來發現如果沒有我自己的參與，故事會少了靈魂。」

請繼續往下閱讀...

影片以傑瑞多年保存的影音與手稿為核心，穿梭於不同時空，從兩人相識時的情書，到成名後的電視演出片段，一路勾勒出他們在演藝圈中奮力維持家庭的歷程。夫妻倆性格迥異、經常爭執，卻也在創作與生活中互相成就。

班史提勒出席紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》紐約電影節首映。（Apple TV提供）

蜜拉於2015年離世，傑瑞則在2020年辭世，回憶拍片初衷，班透露源於父親過世後的思念，「我父親離世那時因為疫情無法舉行追悼會，我很想留下關於他們的記錄，也想記錄我長大的那間公寓。我不知道該怎麼開始，只是跟著那股想創造的直覺去拍。」

於是班與姊姊艾咪於疫情期間開始籌拍本片，在紐約上西區的兒時公寓中回憶父母與童年時光。紀錄片中，班也訪問自己的子女艾拉與奎恩，驚訝發現孩子們的感受與他年少時相似，都希望父親能多花時間陪伴，「你以為你知道孩子在想什麼，但其實並不知道。」

奎恩史提勒（左起）、班的妻子克莉絲汀泰勒、班史提勒、班的姊姊艾美史提勒先前一同現身紐約電影節。（Apple TV提供）

兩次與孩子的訪談呈現了不同世代的對話與省思，班笑言若有一天子女想拍關於他的紀錄片，他會全力支持，「這部片本身就是很好的參考素材。」他也補充說：「如果要拍關於我父母的紀錄片，我也必須誠實面對自己的缺點與問題，這樣才公平，也才真實。」但笑稱目前兒女應該不想拍。

班也坦言，儘管父母是受人尊敬的藝人，但家庭並不富裕，「我們不是住在比佛利山莊，而是在曼哈頓上西區的一間公寓裡。他們為了養家努力工作，但仍給了我與姊姊一個美好的童年。」他回憶，父母雖常在表演壓力中掙扎，仍保持幽默、努力維繫家庭，「那是一種充滿壓力卻真實的愛。」

班史提勒（左）和姊姊艾美史提勒一同推出紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》紀念父母。（Apple TV提供）

面對外界好奇是否擔心揭露過多私生活，班表示他從不以觀眾反應為考量：「我只想誠實記錄與他們一起生活的感受。拍這部片不只是懷舊，也讓我正視自己人生的問題。」他強調，唯有誠實地面對情感與記憶，人們才能從中找到共鳴。

至於父母對他的影響，班認為是父親的敬業精神與創作熱忱，以及母親的感性與幽默。「我從他們身上學會不斷挑戰與創造，也學會愛。」說到這裡，他一度哽咽，「還有愛，很多很多的愛。」

傑瑞史提勒（左）和童年的班史提勒。（Apple TV提供）

出身喜劇世家，班也是成功的喜劇演員與製作人，包括自導自演《白日夢冒險王》、《名模大間諜》等片、導演並監製Apple TV熱門神劇《人生切割術》都受影迷喜愛。但他感性表示，父親一直是他最大的支持者，「他最喜歡的，就是與一群人一起創作的過程。」因此《史提勒與米拉：未曾落幕》不僅致敬傳奇喜劇搭檔，也是父母和子女間跨時空的深情對話。該片已於Apple TV獨家上線。

