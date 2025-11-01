被控逼簽放棄婚後財產？粿粿還原內幕 曝范姜支出明細85、37元全列出

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，日前范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿今（1）日則透過17分鐘影片做出回應，其中也針對范姜提到粿粿引導他簽「放棄婚後財產」一事做回應。

粿粿提到，關於范姜說她引導簽「放棄婚後財產」的協議，這完全不是事實。「結婚前結婚後我們都談過這個東西，但你一直都不願意，我也沒有強迫過你。跟這次事件沒有任何關係。」

粿粿說，後來范姜反而主動提出說你可以簽，但要換她三年不能離婚。「但其實我們婚姻走到後來這樣，我已經提出離婚，我根本不在意這份協議要不要簽了。因此，我認為我們走不下去，財產就按照法律怎麼分配就怎麼分配。」

范姜彥豐（右）與粿粿婚變鬧上檯面。（翻攝自IG）

她也強調，工作室的帳款屬於范姜的，她一毛錢都沒有動過。「工作室的帳是完全透明清楚的，你和我都可以調閱所有記錄和發票。我們一直以來對帳都算得很仔細，你生活中的支出你也會記：例如11/17的70元、12/2的150元、85元、37元⋯⋯我們的帳一直都這麼細，所以我不會、也不可能去動你的任何一份款項。」而房子部分則是因為是婚後買的，頭期款粿粿付了8成，房貸平常6成以上也是她付的。所以房子登記在粿粿名下。

粿粿表示，兩人婚姻並非因外力或外遇而告終，而是長期相處中的情緒累積與價值觀差異，使關係走到盡頭，她曾想為家庭努力，但在多次爭執與壓力下身心俱疲，因此提出離婚。

她坦承在處理離婚協議期間因情緒脆弱，與王子之間出現逾矩行為，並為此公開向范姜道歉，也承認當時因慌亂而做出不當發誓，強調這段關係並非婚姻破裂的主因。她澄清離婚與美國行無關，也未與王子同居或操控媒體，表示目前外界部分資訊是在協商期間遭片面散播，未完整呈現原貌，對家人與支持者造成傷害深感歉疚。

