娛樂 電視

粿粿揭離婚范姜主因！認與王子「有逾矩行為」道歉

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，日前范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿今（1）日則透過影片做出回應，並吐露自己決定提出離婚原因。

粿粿表示，2人婚姻結束並非外遇或外力介入，提到這3年婚姻裡范姜多次提離婚，但粿粿為了家庭曾表明要努力到最後一刻，但最後感情仍不敵長期相處中累積的情緒與價值差異。她提到，曾因經濟壓力、日常瑣事爭執不斷，今年母親節兩人更大吵過一架，「我覺得身心俱疲，也影響到家人，所以我提出離婚。」但在粿粿今年提出離婚時，范姜則是堅決不要。

粿粿與范姜彥豐（右）婚變。（資料照，記者陳逸寬攝）粿粿與范姜彥豐（右）婚變。（資料照，記者陳逸寬攝）

然而針對外界最關注的「疑似婚內出軌」，粿粿在影片中承認，她在尚在處理離婚協議的過程中，因為情緒脆弱，與王子越走越近，有逾矩的行為，「這樣不對的行為，也真的讓整件事變得根本不完全、不是原本的樣子，針對這部分，我除了跟你私下道歉過以外，我還是想要在這裡公開的向你道歉，這個犯了錯讓你受到了很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」

至於當時范姜說粿粿面對出軌控訴曾對天發誓沒有，粿粿則說是自己當下很慌亂，「我發不應該發的誓對不起，後來也知道你可能是拿到了我的iPad看到私人的內容，我很徬徨，也不知道該怎麼辦，因為那真的真的不是離婚的主因。」

邱勝翊。（資料照，記者胡舜翔攝）邱勝翊。（資料照，記者胡舜翔攝）

此外，粿粿也澄清，兩人離婚與她美國行沒有任何關係，並提到那時候在網路上看起來就是有趣搞笑、沒有界限，真的沒有想到，會在今天變成大家不一樣的解讀，「我沒有任何的借口想要為我的錯辯解，也很對不起很多支持我的人，無論我的家人朋友，對不起讓你們受傷跟失望。」

針對近日各種傳聞，粿粿強調自己未與王子同居，也沒有操控媒體，並指部分資訊是「協商期間由對方及相關人士散播」，但未完整呈現原貌。

