自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

玉澤演宣布結婚！情牽圈外女友修成正果 明年春天辦婚禮

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體2PM的成員玉澤演今天（1日）在IG曬出手寫信，宣布與愛情長跑多年的圈外女友結婚，經紀公司也證實，明年春天將在首爾舉行非公開婚禮，僅邀請親朋好友參加。

玉澤演（左）與女友交往多年，如今修成正果。（翻攝自IG）玉澤演（左）與女友交往多年，如今修成正果。（翻攝自IG）

玉澤演在手寫信上回顧19年來的演藝生涯，希望最先向珍惜且支持他的粉絲報告這個好消息，「一直以來都有大家的陪伴，我才能走到今天。」他表示，遇到了一個理解且信任他的人，與對方許下一生的承諾，「我們會成為彼此最堅強的依靠，一起走下去。」玉澤演感謝大家給予他的愛護與支持，給予他巨大的力量，未來他也會以2PM的成員、演員，竭盡全力報答大家。

玉澤演在IG曬出手寫信，宣布結婚喜訊。（翻攝自IG）玉澤演在IG曬出手寫信，宣布結婚喜訊。（翻攝自IG）

玉澤演（左）以及圈外女友在巴黎的照片意外在今年初被攝影師團隊曝光，意外揭露女友長相。（翻攝自IG）玉澤演（左）以及圈外女友在巴黎的照片意外在今年初被攝影師團隊曝光，意外揭露女友長相。（翻攝自IG）

玉澤演在2020年認愛圈外女友，今年2月，攝影師IG帳號「thebestphotoparis」PO出玉澤演在去年於巴黎鐵塔前下跪向女友求婚的照片，引發結婚傳言。不過經紀公司事後出面澄清，表示並非結婚，只是情侶間拍照留念，否認結婚傳言。攝影師事後也澄清，並不清楚玉澤演是知名的韓國藝人，也無意曝光他的私生活以及女友的長相，並親自傳訊向玉澤演致歉。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中