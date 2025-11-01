玉澤演宣布結婚！情牽圈外女友修成正果 明年春天辦婚禮

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體2PM的成員玉澤演今天（1日）在IG曬出手寫信，宣布與愛情長跑多年的圈外女友結婚，經紀公司也證實，明年春天將在首爾舉行非公開婚禮，僅邀請親朋好友參加。

玉澤演（左）與女友交往多年，如今修成正果。（翻攝自IG）

玉澤演在手寫信上回顧19年來的演藝生涯，希望最先向珍惜且支持他的粉絲報告這個好消息，「一直以來都有大家的陪伴，我才能走到今天。」他表示，遇到了一個理解且信任他的人，與對方許下一生的承諾，「我們會成為彼此最堅強的依靠，一起走下去。」玉澤演感謝大家給予他的愛護與支持，給予他巨大的力量，未來他也會以2PM的成員、演員，竭盡全力報答大家。

玉澤演在IG曬出手寫信，宣布結婚喜訊。（翻攝自IG）

玉澤演（左）以及圈外女友在巴黎的照片意外在今年初被攝影師團隊曝光，意外揭露女友長相。（翻攝自IG）

玉澤演在2020年認愛圈外女友，今年2月，攝影師IG帳號「thebestphotoparis」PO出玉澤演在去年於巴黎鐵塔前下跪向女友求婚的照片，引發結婚傳言。不過經紀公司事後出面澄清，表示並非結婚，只是情侶間拍照留念，否認結婚傳言。攝影師事後也澄清，並不清楚玉澤演是知名的韓國藝人，也無意曝光他的私生活以及女友的長相，並親自傳訊向玉澤演致歉。

