（專題）「香蕉你個芭樂」成絕響？馮淬帆經典台詞其實是這樣

〔娛樂頻道／專題報導〕影星馮淬帆今（1）日驚傳已於昨（10月31日）過世，享壽81歲，引起不少粉絲悼念。不過有不少影迷直呼他在港片《最佳損友》的台詞「香蕉你個芭樂」成絕響，但其實當初原版粵語台詞並非這樣，因此該台詞也不是由他說出。

馮淬帆（左二）在港片《最佳損友》飾演的「牛精帆」是經典喜劇角色，雖然他本人不喜歡。（翻攝自YouTube）

雖然馮淬帆以喜劇形象深植人心，他曾坦言對過往作品並不喜歡，直言「是為了五斗米才狂接笑片，但沒有一部喜歡。」更說非常討厭和他合作1988年《最佳損友》的導演王晶。

片中馮淬帆飾演的損友一號「牛精帆」脾氣差又易怒，還愛說髒話，因此向神父懺悔（雖然他不認為是懺悔，只想看對方能不能幫忙），而在神父的建議下，他將髒話都用水果替代，中文配音台詞都用了「香蕉你個芭樂」、「香蕉芭樂」，不過他第一次說的其實為「金山橙你個提子」，金山橙是一種來自加州的酸橙，提子則為葡萄的粵語。

馮淬帆在《最佳損友》飾演牛精帆，最經典的就是用水果名代替罵髒話。（翻攝自YouTube）

雖然片中多次出現「香蕉你個芭樂」，但粵語原版其實有不少水果，牛精帆說了包括「蜜瓜你個椰子」、「金山橙你個沙田柚」之類的，甚至用來催眠片中反派徐氏企業總經理徐定富（翁世傑飾演，也就是片中劉德華哥哥），牛精帆說「從現在開始我說『香蕉芭樂』你就聽我的吩咐」，其實原版說的也是「金山橙」。

值得一提的是片中教牛精帆用水果替代的神父是由已故大師黃霑飾演，他教會牛精帆後感嘆「這些世人每天都來問這個，真是『香蕉西瓜』！」粵語原版說的也不是香蕉西瓜，而是「士多啤梨」，也就是Strawberry草莓。

影后葉德嫻在《與龍共舞》的龍蝦裝，粵語台詞的設計不是台灣觀眾熟悉的「Sit Down Please」。（翻攝自YouTube）

猶記得多年前影后葉德嫻來台灣，也曾被問到當年在《與龍共舞》中提到她的龍蝦新裝是由義大利名師「Sit Down Please」設計的，影后當下也是一頭霧水，原來粵語台詞並不是這樣，粵語版設計師是叫「GGVGG」，難怪她毫無印象。

