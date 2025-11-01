自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧身亡2個月再捲風暴！紅二代與「600人明星妓院服務名單」爆出

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日身亡，事件至今將近兩個月，外界仍未等到中國官方的正式說明，讓此案的疑點與輿論熱度持續升高。近期網路上再度出現多起爆料，指稱除了習近平、蔡奇兩大家族外，前中國總理李鵬家族也疑似與事件相關。同時，有傳聞指出女星宋伊人掌控超過600人的「明星妓院服務名單」，種種傳聞再度點燃國際輿論的關注。

推特帳號「真子」在推文中指控宋伊人「掌控中國的明星妓院」，並稱在搜查其電腦時，發現一份「明星妓院服務名單」，疑似有超過600人曾接受相關服務。更驚人的是，資料中還包含一份「死亡名單」，列出包括于朦朧在內的37人，其中14人被標註「已處理」、8人「死於意外」、9人「待收尾」，而于朦朧的名字旁則畫上一個醒目的紅叉。

于朦朧過世快2個月，相關消息仍未停歇。（翻攝自IG）于朦朧過世快2個月，相關消息仍未停歇。（翻攝自IG）

另外，推特帳號「新聞調查」近日發文指出，于朦朧於9月11日在北京「陽光上東社區」墜樓身亡，事件爆發後爭議延燒至今。該帳號聲稱，除于朦朧外，同日還有三名女性及一名男性於該社區死亡，懷疑他們是試圖營救「被掛在窗外的于朦朧」時遭警方擊斃的居民，認為社區居民「並非冷眼旁觀，而是被龐大壓力逼得不敢出手」。

「新聞調查」進一步爆料，涉案的中國編劇「極光光」（本名李明）疑為前總理李鵬之孫，暗示李鵬家族可能是繼習近平、蔡奇之後，又一個與于朦朧案相關的「紅二代」勢力，並指出：「若非涉及多股紅色後代權力，要把此案壓到如此徹底，幾乎不可能。」

此外，該帳號也提及男星高泰宇，懷疑他不僅與案件有關，還可能背後擁有強大靠山，「外界對他背景知之甚少，極可能是另一股紅色勢力的重要人物」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

