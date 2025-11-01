硬氣發聲打臉王子！范姜彥豐律師鬆吐內情：信心來自證據

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，前天范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，儘管雙方皆發聲滅火，仍有大批網友不買單。昨范姜彥豐在社群發出律師聲明，以4點做出表態，負責他案件的律師也發聲表態。

范姜彥豐（左起）指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

范姜彥豐強調自己當時的爆料影片內容，均有明確證據可供支持，必將證據於訴訟中適時提出，「相關事件發生於婚姻關係存續中，不容既『不是破壞家庭』卻又『超過了朋友間應有的界線』之矛盾存在。」字裡行間都反諷王子當時聲明。

范姜彥豐律師發聲。（翻攝自threads）

范姜彥豐的律師蔡鈞如在社群上提到，這幾個月努力協商，最終無法達成共識。范姜在沒有經紀公司、孤軍奮戰的情況，鼓起勇氣錄影片，說出自己被戴綠帽的來龍去脈。「身為他的律師，我的信心來自於證據，這世界場面話說假話不真誠的話實在太多了，以後就給證據說話就好了。」

蔡鈞如也說，公眾人物的言行對公眾來說，易起示範作用，應謹言慎行，行為可受公評，也希望無論是Andy事件、閃兵事件還是此事件，都能讓享受鎂光燈的人記得自己肩負的社會責任。「不要怕人設翻車，你的『人設』等於真實的『你這個人』，就永遠不怕翻車。」

