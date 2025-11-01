于朦朧經紀人傳來台藏身！網瘋傳蹤跡疑「換臉躲藏」

〔記者林欣穎／台北報導〕歲中國男星于朦朧日前身亡，之後陸續傳出各種陰謀論揣測，前陣子才傳他生前經紀人杜強疑似已潛逃來台，不過相關行蹤未被證實，先是有人爆料稱他躲藏在西門町，如今又被猜測可能是住在士林的飯店，還有刻意改變容貌等。

網傳于朦朧生前經紀人杜強（右）已潛逃來台。（翻攝自微博）

有網友爆料杜強化名「杜以丞」透過各種管道潛逃到台灣，入住位於台北市西門町旅館，不過旅館當時就出面澄清表示，「杜強」或「杜以丞」並未入住該旅館，希望網友刪除留言，不要造成營運困擾。

杜強在案件曝光後便「徹底消失」，沒有公開露面也沒更新社群，時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出，有不少網友猜測他以不明方式離開中國、前往台灣。也有傳言認為，杜強可能持假名或偽造身分文件入境，「對一些人而言，取得化名或假身份並非難事」。更有爆料進一步指出，杜強或許還計畫透過整形手術改變外貌，以避開媒體與執法單位的追查。

目前杜強被傳藏身士林區也僅是傳聞，移民署之前也表示，沒有接獲相關人士入境或在台活動之訊息，網路傳言來源尚待釐清，後續若查出有涉及入出國及移民相關法令事項，將主動查處。

