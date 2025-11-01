自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧經紀人傳來台藏身！網瘋傳蹤跡疑「換臉躲藏」

〔記者林欣穎／台北報導〕歲中國男星于朦朧日前身亡，之後陸續傳出各種陰謀論揣測，前陣子才傳他生前經紀人杜強疑似已潛逃來台，不過相關行蹤未被證實，先是有人爆料稱他躲藏在西門町，如今又被猜測可能是住在士林的飯店，還有刻意改變容貌等。

網傳于朦朧生前經紀人杜強（右）已潛逃來台。（翻攝自微博）網傳于朦朧生前經紀人杜強（右）已潛逃來台。（翻攝自微博）

有網友爆料杜強化名「杜以丞」透過各種管道潛逃到台灣，入住位於台北市西門町旅館，不過旅館當時就出面澄清表示，「杜強」或「杜以丞」並未入住該旅館，希望網友刪除留言，不要造成營運困擾。

杜強在案件曝光後便「徹底消失」，沒有公開露面也沒更新社群，時事評論人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出，有不少網友猜測他以不明方式離開中國、前往台灣。也有傳言認為，杜強可能持假名或偽造身分文件入境，「對一些人而言，取得化名或假身份並非難事」。更有爆料進一步指出，杜強或許還計畫透過整形手術改變外貌，以避開媒體與執法單位的追查。

目前杜強被傳藏身士林區也僅是傳聞，移民署之前也表示，沒有接獲相關人士入境或在台活動之訊息，網路傳言來源尚待釐清，後續若查出有涉及入出國及移民相關法令事項，將主動查處。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中