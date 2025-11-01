自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

點名粿粿最可惡！陳沂嗆人設噁心「只在乎自己」

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐近日指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻宣告破裂。對此，網紅陳沂昨（31日）痛斥粿粿是「整件事裡最可惡的」，不惜假藉好友之名與王子曖昧放閃，更讓丈夫范姜彥豐被戴綠帽，「不在乎對孩子傷害有多大，只在乎自己的渴望，還好意思主打愛家人設，讓人感覺無比噁心！」

前東京著衣創辦人周品均昨出面替粿粿說話，強調女性犯錯不該被全網羞辱，認為外界對男女的道德標準失衡。針對上述言論，陳沂則持不同看法反駁，「這件事跟男女無關，犯錯就該承受後果！」她直言粿粿是以好朋友名義掩護私情，「明目張膽的公開放閃，讓老公戴綠帽！」語氣極為犀利。

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

「我覺得她是整件事裡最可惡的！」陳沂砲轟粿粿不管小孩尚幼，也不在乎事件對小孩傷害有多大，只在乎自己當下的渴望，「還好意思一直主打愛家愛老公愛小孩人設，真是讓人感覺無比噁心。」她最後也補充態度底線，雖認為粿粿「罪有應得」，但反對網友開小孩的玩笑，她強硬表示：「無論如何，孩子都是無辜的。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中