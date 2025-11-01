點名粿粿最可惡！陳沂嗆人設噁心「只在乎自己」

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐近日指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻宣告破裂。對此，網紅陳沂昨（31日）痛斥粿粿是「整件事裡最可惡的」，不惜假藉好友之名與王子曖昧放閃，更讓丈夫范姜彥豐被戴綠帽，「不在乎對孩子傷害有多大，只在乎自己的渴望，還好意思主打愛家人設，讓人感覺無比噁心！」

前東京著衣創辦人周品均昨出面替粿粿說話，強調女性犯錯不該被全網羞辱，認為外界對男女的道德標準失衡。針對上述言論，陳沂則持不同看法反駁，「這件事跟男女無關，犯錯就該承受後果！」她直言粿粿是以好朋友名義掩護私情，「明目張膽的公開放閃，讓老公戴綠帽！」語氣極為犀利。

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

「我覺得她是整件事裡最可惡的！」陳沂砲轟粿粿不管小孩尚幼，也不在乎事件對小孩傷害有多大，只在乎自己當下的渴望，「還好意思一直主打愛家愛老公愛小孩人設，真是讓人感覺無比噁心。」她最後也補充態度底線，雖認為粿粿「罪有應得」，但反對網友開小孩的玩笑，她強硬表示：「無論如何，孩子都是無辜的。」

