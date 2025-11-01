自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）馮淬帆昨晚突惡化撒手 悼念綠葉王「愚兄隨後來」一語成讖

〔記者許世穎／台北報導〕81歲資深港星馮淬帆80年代以電影《精裝追女仔》、《最佳損友》、《五福星》等作品走紅港台，並於1986年移居台灣，多次強調自己已是「台灣人」，現居新北市林口。近期傳出他健康亮紅燈，昨（10月31日）晚間，新北市議員蔡淑君在社群發文稱馮淬帆已辭世，消息一出令不少影迷感到遺憾。

馮淬帆經常表達自己的政治主張。（翻攝自馮淬帆臉書）馮淬帆經常表達自己的政治主張。（翻攝自馮淬帆臉書）

成長於香港的馮淬帆身兼演員、編劇與導演，素有「笑匠」、「幽默祖師」之稱。1983年演出電影《五福星》系列後人氣高漲，1987年再主演多部《精裝追女仔》系列電影。1986年定居台灣後，他仍持續投入影視演出，最後一部作品為去年上映的《鬼們之蝴蝶大廈》。雖以喜劇形象深植人心，他曾坦言對過往作品並不喜歡，直言「是為了五斗米才狂接笑片，但沒有一部喜歡。」

馮淬帆2016年在台定居滿30年時曾表示，自己身為中國人，政治立場反對台獨，也不支持中共所推行的統一，期盼的是「中華民國統一全中國」。他2019年受訪時也自稱是「正港台灣人」，並痛批前總統馬英九是「賣國賊」。

馮淬帆日前剛悼念許紹雄（左圖右）。（翻攝自馮淬帆臉書）馮淬帆日前剛悼念許紹雄（左圖右）。（翻攝自馮淬帆臉書）

今年5月30日，他曾上傳戴著氧氣罩的照片，透露血氧濃度不足、需倚賴製氧機維持生活，坦言相當不便。長期崇敬蔣中正的他，昨日上午仍發文紀念蔣中正，友人透露，他晚間因血氧問題病逝，享壽81歲。

馮淬帆先前曬出戴氧氣罩照片。（翻攝自馮淬帆臉書）馮淬帆先前曬出戴氧氣罩照片。（翻攝自馮淬帆臉書）

值得一提的是，馮淬帆於10月28日聽聞香港「綠葉王」許紹雄過世時，曾在臉書發文表達不捨，寫下：「唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘……阿彌陀佛……賢弟那邊等，愚兄隨後來！」如今言猶在耳，更讓外界深感唏噓。據悉，他生前簽有「不急救同意書」，親友不多，目前正等待姪子來台與友人一同處理後事。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中