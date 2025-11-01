福伯痛批川普無知、背信、滿嘴謊言！怒指他是「史上最大罪人」

〔記者許世穎／綜合報導〕83歲「福伯」哈里遜福特近日接受《衛報》專訪，痛批美國總統川普在氣候變遷議題上的言行，直言：「我不知道歷史上還有比他更大的罪人」，更坦言「這讓我嚇得半死！」

福伯即將於芝加哥菲爾德博物館獲頒「自然保育領袖獎」，受訪時痛斥川普對氣候變遷的無知，以及他拆解政府氣候政策的作為。「（川普）根本沒有政策，只有一時興起的念頭。這讓我嚇壞了，那種無知、傲慢、謊言、背信棄義……他其實懂得更多，但他成了既得利益的工具，在世界陷入毀滅的同時賺得盆滿缽滿。這太不可思議了。我不知道歷史上有誰比他更罪大惡極。」

哈里遜福特（圖）怒批川普。（資料照，迪士尼提供）

起因是上個月，川普在聯合國發言時聲稱氣候變遷是「史上最大的騙局」，並補充說：「如果你們不擺脫這場綠色詐騙，你們的國家就會失敗。要再度偉大，必須擁有強大的邊界與傳統能源。」

談到氣候災難日益頻繁，福伯表示：「我早知道這一切會發生，我宣導這件事已經30年了。我們對氣候變遷的預警全部成真，為何這還不足以讓人們警覺並改變行為？因為固守現狀的力量太深。」

福伯進一步指出：「他（川普）正在失去支持，因為他說的每一句話都是謊言。」但他也展現一絲樂觀：「我相信我們仍能減緩氣候變遷，爭取時間改變行為、發展新技術，並更專注於政策執行。我們必須培養政治意志與智慧，認清人類具備改變的能力。我們極具適應力，也極具創造力。只要專注於問題，多數時候我們都能找到解方。」

