自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馮淬帆數日前曬照悼老友 驚傳死訊網難信

在台灣定居39年的馮淬帆傳出死訊，享壽81歲。（翻攝自臉書）在台灣定居39年的馮淬帆傳出死訊，享壽81歲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在台灣定居39年，獨自租屋在林口生活的男星馮淬帆，活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片，今（1）驚傳過世，享壽81歲，議員蔡淑君稍早在社群平台發文，表示聽到馮淬帆過世消息，相當震驚，心中感到一陣空。

馮淬帆10月28日得知香港「最佳配角」許紹雄因腎癌過世，還悲傷在社群平台曬出兩人當年合照，沒想到才沒過幾日，馮淬帆也隨著老友的腳步而去，令人感到不勝唏噓。

馮淬帆10月28日得知昔日好友許紹雄過世，曾說賢弟那邊等，愚兄隨後來。沒想到一語成讖。（翻攝自臉書）馮淬帆10月28日得知昔日好友許紹雄過世，曾說賢弟那邊等，愚兄隨後來。沒想到一語成讖。（翻攝自臉書）

許紹雄在演藝圈人緣極好，剛出道時因為家世背景雄厚，竟開車名車拍戲，被香港演藝圈戲稱「Benz雄」。馮淬帆得知老友過世，悲痛發文指自己開機驚見短訊，從許紹雄妻子那兒得知老友過世消息，馮淬帆不知許紹雄在星加坡還是香港過世。因為先前許紹雄妻子曾暗示過狀況不佳，因此馮淬帆聽聞許紹雄死訊並未太過驚訝。

嘴裡雖說不驚訝，但馮淬帆心中難免感到悲傷，他說：「不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百，但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了」當時馮淬帆還嘆息「唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘...阿彌陀佛...賢弟那邊等，愚兄隨後來」。

沒想到這篇文一語成讖，過沒幾天，今日竟傳出馮淬帆死訊，希望兄弟兩人在彼岸已歡喜相見。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中