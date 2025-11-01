馮淬帆數日前曬照悼老友 驚傳死訊網難信

在台灣定居39年的馮淬帆傳出死訊，享壽81歲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在台灣定居39年，獨自租屋在林口生活的男星馮淬帆，活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片，今（1）驚傳過世，享壽81歲，議員蔡淑君稍早在社群平台發文，表示聽到馮淬帆過世消息，相當震驚，心中感到一陣空。

馮淬帆10月28日得知香港「最佳配角」許紹雄因腎癌過世，還悲傷在社群平台曬出兩人當年合照，沒想到才沒過幾日，馮淬帆也隨著老友的腳步而去，令人感到不勝唏噓。

馮淬帆10月28日得知昔日好友許紹雄過世，曾說賢弟那邊等，愚兄隨後來。沒想到一語成讖。（翻攝自臉書）

許紹雄在演藝圈人緣極好，剛出道時因為家世背景雄厚，竟開車名車拍戲，被香港演藝圈戲稱「Benz雄」。馮淬帆得知老友過世，悲痛發文指自己開機驚見短訊，從許紹雄妻子那兒得知老友過世消息，馮淬帆不知許紹雄在星加坡還是香港過世。因為先前許紹雄妻子曾暗示過狀況不佳，因此馮淬帆聽聞許紹雄死訊並未太過驚訝。

嘴裡雖說不驚訝，但馮淬帆心中難免感到悲傷，他說：「不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百，但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了」當時馮淬帆還嘆息「唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘...阿彌陀佛...賢弟那邊等，愚兄隨後來」。

沒想到這篇文一語成讖，過沒幾天，今日竟傳出馮淬帆死訊，希望兄弟兩人在彼岸已歡喜相見。

