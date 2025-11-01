全球陷「快樂病毒」僅一人免疫！《絕命律師》製作團隊最新高概念神作

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV全新科幻驚悚影集《萬中選一》（Pluribus）由《絕命毒師》、《絕命律師》主創文森吉利根打造，攜手曾在《絕命律師》中精湛演出、兩度入圍艾美獎的「小金」瑞雅希洪領銜主演。影集結合科幻、哲學與社會政治寓言等元素，打造高概念設定，尚未開播便話題不斷，不僅已獲續訂第二季，更被外媒譽為「年度最期待影集」。

《萬中選一》（Pluribus）以獨特的敘事視角鋪陳，如同片名寓意，源自拉丁文「眾中之一」的概念，呼應劇中主題，故事描述在全人類陷入幸福快樂的世界裡，主角瑞雅希洪卻是「地球上最悲慘的人」，唯有她對「快樂」免疫。她肩負著拯救地球免於被「快樂」侵襲的任務，試圖扭轉一切，讓世界恢復原狀。

Apple TV全新科幻驚悚影集《萬中選一》，找來兩度入圍艾美獎的瑞雅希洪領銜主演。（Apple TV提供）

這部大膽、懸疑又發人省思的影集，靈感源自於文森吉利根8年前在《絕命律師》期間的構想。他以瑞雅希洪為發想，量身打造角色，以「願望成真」的概念為出發，並開始思考：「要怎麼拍一部關於快樂的人的作品？」

文森吉利根與瑞雅希洪在《絕命律師》期間建立絕佳合作默契，他表示從一開始就鎖定瑞雅希洪為主角：「我就是為瑞雅希洪寫下《萬中選一》的，因為我真的很想再和她合作。認識她的人都會愛上她。她非常無私，是個出色的夥伴。」

Apple TV全新科幻驚悚影集《萬中選一》，尚未開播便話題不斷。（Apple TV提供）

他也形容這部劇充分展現瑞雅希洪的全方位實力，從悲傷、憤怒、苦澀與恐懼，也有極度歡樂的時刻。「我每天都能安心入睡，因為我知道第一號主演能完美詮釋這些情緒轉折。她能讓你心碎、讓你流淚，也能讓你笑到不行。」《萬中選一》將於11月7日於Apple TV全球上線，帶領觀眾踏上一段充滿意想不到的曲折旅程。

