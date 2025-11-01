自由電子報
娛樂 最新消息

年度星光盛典春節登場！全新製作《冰上迪士尼》穿梭經典與新世代

〔記者許世穎／綜合報導〕年度星光盛典《冰上迪士尼》將於明年春節在台北小巨蛋奇幻亮相！全新製作的《冰上迪士尼：Magic in the Stars》將以創新花式滑冰技術和特技、新穎的燈光設計、繽紛奪目的服裝，以及壯麗的舞台場景，世界頂尖滑冰表演者們優遊在冰上，為深受喜愛的角色注入生命。

年度星光盛典《冰上迪士尼》將於明年春節在台北小巨蛋奇幻亮相。（寬宏提供）年度星光盛典《冰上迪士尼》將於明年春節在台北小巨蛋奇幻亮相。（寬宏提供）

在這次的冰上盛典中，由華特迪士尼動畫工作室的音樂冒險鉅作《星願》主角艾霞，將首次加入冰上亮相！與她的夥伴星星攜手共舞，隨著由茱莉亞麥可斯與班萊斯創作、奧斯卡獎得主亞莉安娜黛博塞演唱的歌曲《This Wish》優雅滑行，帶來令人為之驚艷的表演。

《冰上迪士尼》之《公主與青蛙》。（寬宏提供）《冰上迪士尼》之《公主與青蛙》。（寬宏提供）

接著與《公主與青蛙》的蒂安娜一起追尋夢想，在愛和友誼的陪伴下，一步一腳印實踐開餐廳的願望。跟著阿拉丁意外在奇蹟之穴發現神燈，體驗三個願望的魔力，展開歡樂又刺激的歷險之旅！相遇仙度瑞拉、白雪公主、貝兒以及樂佩公主們，將讓我們明白永遠別停止祈願與追夢。

這也將是觀眾首次跟著《冰雪奇緣2》，與艾莎和安娜勇敢踏出舒適圈，唱出經典的《Into the Unknown》；跟上迪士尼與皮克斯的《汽車總動員》閃電麥坤與拖線，在《Life Is A Highway》的節奏中飛馳冰上、衝破人生挑戰；

《冰上迪士尼》之《冰雪奇緣2》。（寬宏提供）《冰上迪士尼》之《冰雪奇緣2》。（寬宏提供）

接著重逢《玩具總動員》的巴斯光年、胡迪、翠絲、抱抱龍與火腿。走進《魔法滿屋》的哥倫比亞群山，一探馬瑞格家族的魔法神力，最後與《海洋奇緣》的莫娜一同揚帆啟程，在《Know Who You Are》的旋律中，見證她鼓舞熔岩怪帖卡回歸真我、化身為女神塔菲緹的動人時刻。

米奇、米妮與眾多好朋友帶領觀眾踏上一場全新冒險，穿梭於迪士尼經典與新世代的故事，展開一段充滿魔法、夢想與願望的奇幻旅程！《冰上迪士尼：Magic in the Stars》將於明年春節2026年2月12至14日閃耀登上台北小巨蛋，邀請大家一同加入這場華麗的冰上盛會！門票將於11月3日上午11:00全面開賣，購票請洽寬宏售票全台萊爾富、OK便利超商。

