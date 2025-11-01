自由電子報
娛樂 音樂

爆奶妖嬌火拼啦啦隊女神李雅英 告五人美夢成真

〔記者陽昕翰／台北報導〕第18屆「高雄夢時代OPEN!大氣球遊行」將於12月13日閃耀登場，今年活動亮點全面升級，超人氣天團告五人與自家IP「告五豬」首度合體登場。告五人笑說，其實早就透過媒體報導知道這項盛典，「沒想到這次能和『告五豬』一起參加，非常開心。」

DJ Swallow妖嬌火辣造型曝光。（寬寬整合行銷提供）DJ Swallow妖嬌火辣造型曝光。（寬寬整合行銷提供）

告五人將帶著首次曝光的「告五豬」大氣球亮相，更親眼見證可愛分身升空的瞬間，感動直呼：「覺得有一種夢境成真的感覺，以往只有在自己演唱會看到，這次能夠和各位『大前輩』一起升空，感到非常榮幸。」至於是否想把「告五豬」帶進未來的演唱會？他們笑說：「希望我們的演唱會也可以搭配這種嘉年華盛會的感覺，會想把他們都帶到自己的演唱會！」DJ Swallow妖嬌火辣造型曝光。（寬寬整合行銷提供）DJ Swallow妖嬌火辣造型曝光。（寬寬整合行銷提供）

告五人。（寬寬整合行銷提供）告五人。（寬寬整合行銷提供）

李雅英。（寬寬整合行銷提供）李雅英。（寬寬整合行銷提供）

本次演唱會還有火辣的DJ妖嬌，火拼啦啦隊女神李雅英，還有瑋瑋、U:NUS、高爾宣、鼓鼓、蕭秉治等歌手輪番上陣，首次參與活動的高爾宣說：「以前都只在新聞上看到，這次能親自參與很期待，也想拍很多氣球回家給女兒看。」

