娛樂 音樂

贊助頭期款買陶朱隱園？施孝榮尬笑認了被狠虧

〔記者陽昕翰／台北報導〕施孝榮昨天出席「民歌50高峰會 最終加場」的彩排，他受訪爆料自爆近來幫兒子買房贊助頭期款，還跟兒子說：「我不是給你錢，我是借你錢，理財就是要清清楚楚，將來我的錢都是你的，但是要等我掛了，我沒有掛之前，錢是我的」，要兒子別開心太早。

至於頭期款花費了多少，施孝榮神祕避談，難不成是入手近來掀起話題的信義區豪宅「陶朱隱園」，他自嘲自己只買得起「旋轉樓梯」的一個階梯，大概就是一坪大小。在旁的殷正洋聽了則狠虧施孝榮買的是「逃」朱隱園。

「民歌50高峰會 最終加場」彩排，上排左起為許景淳、金智娟、王海玲、鄭怡、周治平、施孝榮、羅吉鎮、趙詠華、殷正洋、王瑞瑜，下排左起為于台煙、王中平、李明德。（記者胡舜翔攝）「民歌50高峰會 最終加場」彩排，上排左起為許景淳、金智娟、王海玲、鄭怡、周治平、施孝榮、羅吉鎮、趙詠華、殷正洋、王瑞瑜，下排左起為于台煙、王中平、李明德。（記者胡舜翔攝）

施孝榮昨天領軍，率領殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等歌手一起練團，他笑說：「我覺得除了我之外，每個人體力都很好，大家都面色紅潤。」還爆料趙詠華減肥有成，近來共瘦了8公斤。

民歌天后鄭怡這次要嘗試不同曲風的作品，受訪笑說：「我覺得要想像自己進入那個情境，我覺得有兩個值得模仿的對象，就是包美聖和陳明韶，她們的唱腔很輕柔，我們要把自己先收起來，很爆發力的部分先收。」透露是第一次唱包美聖的歌，彩排發現真的好難唱。

