娛樂 日韓

avantgardey大跳神曲《射手》 鼓鼓、蕭秉治喊逛夜市：我請客

avantgardey邀請到「GX」鼓鼓呂思緯（左）、蕭秉治一同演出。（B’in Live Entertainment提供）avantgardey邀請到「GX」鼓鼓呂思緯（左）、蕭秉治一同演出。（B’in Live Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本舞蹈天團avantgardey亞巡台北站的第三場在前天（30日）繼續於新莊Zepp New Taipei熱力登場，團員們不僅在影片中挑戰中文繞口令，限定美食橋段更換上「麻辣鴨血、臭豆腐」。此外，當晚嘉賓則由「GX」鼓鼓呂思緯、蕭秉治登場，先是以新歌《超人披風》揭幕，隨後與avantgardey攜手合作MP魔幻力量的神曲《射手》，嗨翻全場。

GX特別以男高校生造型登場，與avantgardey同台。（B’in Live Entertainment提供）GX特別以男高校生造型登場，與avantgardey同台。（B’in Live Entertainment提供）

avantgardey與「GX」鼓鼓呂思緯、蕭秉治合影。（B’in Live Entertainment提供）avantgardey與「GX」鼓鼓呂思緯、蕭秉治合影。（B’in Live Entertainment提供）

演出已進行到第三日，除了演出帶來震撼視覺效果，巡演中為台北觀眾設計的中場影片，也成為粉絲最期待的「彩蛋」之一。為入境隨俗，在影片中，avantgardey挑戰起了中文繞口令，包括念起了「四十四隻石獅子」與「和尚端湯上塔堂、塔滑湯灑湯燙塔」，從舌頭打結到笑場失守的模樣全被鏡頭捕捉，逗趣又真誠。儘管發音困難重重，她們仍努力念完每一句，展現敬業態度與對語言的好奇心。

avantgardey設計特別橋段，挑戰中文繞口令。（B’in Live Entertainment提供）avantgardey設計特別橋段，挑戰中文繞口令。（B’in Live Entertainment提供）

avantgardey千手觀音，讓人嘆為觀止。（B’in Live Entertainment提供）avantgardey千手觀音，讓人嘆為觀止。（B’in Live Entertainment提供）

延續限定橋段的趣味設計，第三晚的美食挑戰成為另一大亮點，avantgardey在表演中將食物換成了「麻辣鴨血、臭豆腐」，誇張的神情與節奏配合得天衣無縫，現場爆笑聲不斷。團員笑說：「一開始覺得味道很特別，但真的越吃越喜歡！」並透露這次在台北演出期間，每天都期待不同的料理登場。

avantgardey動作整齊劃一。（B’in Live Entertainment提供）avantgardey動作整齊劃一。（B’in Live Entertainment提供）

嘉賓部分，「GX」一登場便以全新單曲《超人披風》揭開序幕，為呼應avantgardey標誌性的制服造型，GX特別以男高校生造型登場，衣服上還有特製的avantgardey徽章，而這徽章是由他們彼此初次見面時avantgardey送的貼紙改製而成，很應景的在萬聖節之際實現粉絲狂敲碗的變裝。緊接著，GX與avantgardey攜手合作演出《射手》，令人驚喜的是，GX特別準備了《射手》的日文版段落，avantgardey也在中段無預警一起上台合跳，學長與學妹的舞台互動形成青春又可愛的對比，視覺上極具張力，瞬間成為大型派對現場。

avantgardey表現超精彩，讓人看得目不轉睛。（B’in Live Entertainment提供）avantgardey表現超精彩，讓人看得目不轉睛。（B’in Live Entertainment提供）

雙方在演出前曾共同拍攝舞蹈影片，當天氣溫高達中午酷熱，但avantgardey成員全程專注練習讓GX印象深刻，不僅如此，他們甚至還關心GX是否中暑。鼓鼓笑說：「她們超級專業又貼心。」蕭秉治則表示：「她們連小細節都要確認『有沒有合格』，讓人佩服。」GX表示，這次合作之後，雙方都對未來再次攜手充滿期待，笑說：「蠻期待有機會可以在GX未來的新創作單曲再一起合作！加入avantgardey我們團員就瞬間變超多人了！感覺一起拍MV會非常有趣，也許在舞蹈上能融入更多戲劇成份！」

avantgardey與GX合演經典舞曲《射手》。（B’in Live Entertainment提供）avantgardey與GX合演經典舞曲《射手》。（B’in Live Entertainment提供）

avantgardey高難度動作，嗨翻全場。（B’in Live Entertainment提供）avantgardey高難度動作，嗨翻全場。（B’in Live Entertainment提供）

avantgardey與GX的互動也相當有趣，鼓鼓上台時笑問：「我想問一題，剛剛美食段落那一part是真的有人在台上吃臭豆腐嗎？好吃嗎？」avantgardey成員們則邊捏著鼻子邊笑著回答「好吃」，他隨即回應：「因為要加泡菜才好吃啦，下次帶你們去吃夜市！」蕭秉治則在一旁補上：「我會付錢！」逗得全場大笑。兩人也笑說，下次真的想帶avantgardey逛夜市挑戰「臭豆腐」和「豬血糕」等經典小吃，蕭秉治更幽默透露：「豬血糕不只是我最愛的小吃，也是我家愛犬的名字！」

