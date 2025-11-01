才認愛日本混血男友！陳奕迅21歲正妹女兒閃電分手 驚人巧合曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳奕迅與徐濠縈的正妹女兒陳康堤勇闖歌壇，還有最美星二代的稱號。陳康堤上月慶祝21歲生日，才放閃日本混血男友Shou Honda，沒想到昨天卻閃電宣布分手，與Shou Honda恢復朋友關係。

陳康堤閃電分手日本混血男友。（香港華納提供）

外型帥氣的Shou Honda是名模特兒，他與陳康堤的緋聞傳了超過1年，直到上月高調在限時動態貼出多張慶生照，與陳康堤甜蜜對視放閃，他更寫道：「Happy birthday to my girl」，附上愛心符號認愛。

Shou Honda是名模特兒。（翻攝IG）

陳康堤與帥氣的模特兒男友才高調放閃。（翻攝IG）

兩人才認愛不到一個月，陳康堤昨天卻在IG宣布，與Shou Honda已經分手。她坦然表示：「我和Shou Honda一起拍攝了我的下一支MV，這將永遠是一段難忘的回憶。雖然我們選擇了退一步，保持朋友關係，但我們會永遠互相支持。」火速結束戀情。

陳康堤才推出粵語新歌《一律建議分手》，歌詞由黃偉文填寫，恰巧呼應了她目前的感情現況。

