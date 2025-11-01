自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才認愛日本混血男友！陳奕迅21歲正妹女兒閃電分手 驚人巧合曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳奕迅與徐濠縈的正妹女兒陳康堤勇闖歌壇，還有最美星二代的稱號。陳康堤上月慶祝21歲生日，才放閃日本混血男友Shou Honda，沒想到昨天卻閃電宣布分手，與Shou Honda恢復朋友關係。

陳康堤閃電分手日本混血男友。（香港華納提供）陳康堤閃電分手日本混血男友。（香港華納提供）

外型帥氣的Shou Honda是名模特兒，他與陳康堤的緋聞傳了超過1年，直到上月高調在限時動態貼出多張慶生照，與陳康堤甜蜜對視放閃，他更寫道：「Happy birthday to my girl」，附上愛心符號認愛。

Shou Honda是名模特兒。（翻攝IG）Shou Honda是名模特兒。（翻攝IG）

陳康堤與帥氣的模特兒男友才高調放閃。（翻攝IG）陳康堤與帥氣的模特兒男友才高調放閃。（翻攝IG）

兩人才認愛不到一個月，陳康堤昨天卻在IG宣布，與Shou Honda已經分手。她坦然表示：「我和Shou Honda一起拍攝了我的下一支MV，這將永遠是一段難忘的回憶。雖然我們選擇了退一步，保持朋友關係，但我們會永遠互相支持。」火速結束戀情。

陳康堤才推出粵語新歌《一律建議分手》，歌詞由黃偉文填寫，恰巧呼應了她目前的感情現況。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中