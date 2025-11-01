自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

男星「濟公附身」精神錯亂！講到破音認了：特別挑戰

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓瑜、張睿家、林玟誼、張再興主演的《阿叔》2023年在東森超視、華視播出，明將在民視重播，主演們都興奮不已，而這幾位演員目前也正投入拍攝民視全新職人劇《阿松與阿暖》，戲裡戲外都忙得不亦樂乎。韓瑜得知《阿叔》即將於民視重播，直呼：「真的非常開心！」她表示，《阿叔》這部戲充滿親情、愛情與人情味，是她拍戲生涯中最療癒的一段時光，「每一場戲都像生活的一部分，看著阿叔這個角色如何影響身邊的人，也讓觀眾在戲裡找到情感共鳴。」

張睿家（左起）、王識賢、張再興在《阿叔》建立起好感情。（民視提供）張睿家（左起）、王識賢、張再興在《阿叔》建立起好感情。（民視提供）

張睿家回憶起當初拍攝時，最印象深刻的就是飾演「濟公乩身」那段。他笑說：「我在拍之前真的看了超多YouTube影片，觀察乩身上神的神韻、聲音、肢體、表情，還要再融合角色的個性去塑造那個樣子。」

由於角色常在「濟公附身」與「本人狀態」間切換，張睿家笑說：「有時候拍一拍真的會精神錯亂，像是在自己跟濟公對話！」甚至一度講到破音，全場笑成一團，「那段戲真的又難又好玩，對我來說是非常特別的挑戰！」

韓瑜（左）跟王識賢在《阿叔》有許多對手戲。（民視提供）韓瑜（左）跟王識賢在《阿叔》有許多對手戲。（民視提供）

張再興則分享《阿叔》是他第一次參與長劇集拍攝，也是第一次與這群演員合作，「劇組的節奏很緊湊，但大家都很專業、很照顧新人，很快就能進入角色狀態，真的很感謝這份緣分。」

林玟誼回憶《阿叔》在嘉義拍攝趣事，笑稱「戲裡戲外都充滿人情味」。（民視提供）林玟誼回憶《阿叔》在嘉義拍攝趣事，笑稱「戲裡戲外都充滿人情味」。（民視提供）

林玟誼透露《阿叔》全劇在嘉義拍攝，讓她印象深刻的不只是劇情，更是當地人的熱情。「嘉義的天氣熱，鄉親更熱！常常會有人送飲料、帶食物來慰勞劇組，真的很感動。這部戲能呈現出南台灣的人情味，是因為戲外也有真實的溫暖支撐著。」《阿叔》將於本週日晚間十點起在民視播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中