娛樂 最新消息

台BL劇前進東京影展！男星自招「暈船」：一早上就投降

〔記者蕭方綺／台北報導〕余杰恩、各務孝太、初孟軒與鍾岳軒主演的BL劇《向流星許願的我們》代表台灣前進「東京國際影視展」，在發佈會現場余杰恩率先以流利日文自我介紹，引來日本媒體連連讚嘆：「沒想到演員一上台就講日文！」來自日本的各務孝太則幽默補充：「因為我是台日混血，所以等我講完可以幫忙翻譯！」

各務孝太（左起）、余杰恩、初孟軒、鍾岳軒在東京國際影視展（TIFFCOM）台灣館現場，展現青春氣勢與團隊默契，吸引日本媒體目光。（有意思國際傳媒提供）各務孝太（左起）、余杰恩、初孟軒、鍾岳軒在東京國際影視展（TIFFCOM）台灣館現場，展現青春氣勢與團隊默契，吸引日本媒體目光。（有意思國際傳媒提供）

拍攝期間，四位主演培養出深厚情誼。初孟軒透露：「為了維持戲中的膚色，大家常相約去游泳、曬日光浴。」鍾岳軒則自曝「暈船」糗事：「第一次拍水下畫面就不敵大浪，才拍一個早上就投降！」

初孟軒在活動上分享最難忘拍戲橋段時，全程目光緊盯鍾岳軒，即使兩人隔著余杰恩與各務孝太，仍頻頻以眼神交流，火花不斷。他笑說：「我和岳軒私下感情很好，不論戲裡戲外，他都是我在往前衝時，會在背後拉住我的那個人。」

初孟軒（上排左起）、鍾岳軒、余杰恩（下排左起）、各務孝太在東京國際影視展台灣館現場宣傳《向流星許願的我們》。（有意思國際傳媒提供）初孟軒（上排左起）、鍾岳軒、余杰恩（下排左起）、各務孝太在東京國際影視展台灣館現場宣傳《向流星許願的我們》。（有意思國際傳媒提供）

戲外四人感情同樣緊密，常相約出遊培養默契。各務孝太笑說：「我們原本就想小旅行，這次東京國際影視展剛好成行，我想帶他們體驗日本文化與美食。」鍾岳軒補充：「我最常和大初開車看風景，也愛和孝太逛街，他真的很會穿搭。前陣子我和小恩還去花蓮光復鄉當鏟子超人，雖然累但看到居民笑容很值得。」

