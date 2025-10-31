肉食系AV女優挺G奶居酒屋打工 辣妹妝看不出是小隻馬

辣妹肉食系AV女優愛那藍。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕居酒屋招牌辣妹愛那藍近期打算下海拍AV，總是頂著辣妹妝的她擁有G罩杯豪乳，看起來個子不小，實際上卻只有153公分，是貨真價實的「小隻馬」。愛那藍原本在爸爸開的居酒屋打工，不過最近靈機一動想拍AV，所以就出道當起AV女優。

愛那藍擁有雄偉的G罩杯豪乳。（翻攝自X）

肉食系的愛那藍絲毫不掩飾自己對於慾望的渴求，她先前就曾經在SWAG女優選拔會上說過，希望有機會快點出道，當她得知出道的女優都要有故事，最好是真實人生經歷實，愛那藍才跑到老爸的居酒屋去打工。攢夠經驗後，愛那藍覺得時機成熟，毅然決然的下海當AV女優。

愛那藍為了當AV女優跑到老爸的居酒屋打工。（翻攝自X）

除了G級豪乳和嬌小身材之外，愛那藍的特色就是辣妹妝，有人認為她喜愛辣妹妝是因為可以塑造出狂蜂浪蝶的肉食演出，也能讓整體氛圍變得「色色的」。有人認出她是2018年出道的AV女優「永瀨愛菜」，不過，因為愛那藍的妝實在太厚，其實也看不太出來到底是不是。

有人懷疑愛那藍就是曾在2018年出道的AV女優「永瀨愛菜」。（翻攝自X）

