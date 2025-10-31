自由電子報
娛樂 最新消息

范姜彥豐舊愛被挖出！昔戀《大學生了沒》班底 網讚：比粿粿漂亮

范姜彥豐（左）控訴粿粿婚內出軌，前女友Zoey也意外被網友挖出。（翻攝自IG）范姜彥豐（左）控訴粿粿婚內出軌，前女友Zoey也意外被網友挖出。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐29日痛心指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，更點名第三者是「王子」邱勝翊。隨著事件延燒，有網友挖出范姜彥豐10年前的戀情對象，竟是節目《大學生了沒》班底Zoey，兩人過去交往6年，甜蜜合照全被起底，意外成為新一波討論焦點。

33歲范姜彥豐為台日混血，外型俊朗、身高186公分，畢業於臺北醫學大學牙體技術學系，父親是醫師、母親則是日本選美皇后，出身背景亮眼。范姜彥豐婚後展現愛女形象深受網友喜愛，如今卻因粿粿與王子爆出婚外情而成全網同情對象，網友更陸續挖出他與前女友Zoey的合照，回顧這段昔日校園戀情。

范姜彥豐（左）曾與Zoey交往6年。（翻攝自IG）范姜彥豐（左）曾與Zoey交往6年。（翻攝自IG）

據悉，Zoey曾是《大學生了沒》的固定班底，就讀實踐大學應用外文系，後來投入網拍經營，目前已是擁有21萬粉絲的時尚網紅，當年雙方愛情長跑6年，不過最終卻以分手收場，無疾而終。雖然有許多網友稱讚「前女友比粿粿漂亮多了！」、「相較之下...粿粿真的...」，但也有人認為「在這個節骨眼說這個不太厚道。」整起事件的延燒，也讓范姜彥豐的過往情史意外再被翻出，成為社群新話題。

