自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

德德壞掉了！ 親爸鄭運鵬「1動作」成頭號黑粉

鄭運鵬笑稱這張照片跟他認識的本人一模一樣。（翻攝自Threads）鄭運鵬笑稱這張照片跟他認識的本人一模一樣。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前立委鄭運鵬今（31）日在社群平台發出兒子「德德」的照片，還表示：「有一位擔任過記者的朋友拍了這張照片傳給我，我覺得她的技術很好，拍得和我認識的本人一模一樣。」但照片中的德德看起來似乎有哪裡怪怪的。

鄭運鵬（中）的帥兒子德德（左）去年陪同爸爸掃街拜票，精緻俊美的臉蛋圈粉無數。（翻攝自臉書）鄭運鵬（中）的帥兒子德德（左）去年陪同爸爸掃街拜票，精緻俊美的臉蛋圈粉無數。（翻攝自臉書）

鄭運鵬的帥兒子德德去年陪同爸爸掃街拜票，精緻俊美的臉蛋圈粉無數，還被韓國媒體稱讚「台版車銀優」，IG才開帳號5天就湧入28萬粉絲，不過因為鄭運鵬希望德德把重心放在課業上，所以「沒有出道計畫」。今年7月11日德德更新帳號，發了多張拍攝花絮，帥度進化，網友大讚從「溫柔暖男」進化成「禁慾系眼鏡男」，德粉超暈。

德德今年曬新照，網友大讚從「溫柔暖男」進化成「禁慾系眼鏡男」。（翻攝自IG）德德今年曬新照，網友大讚從「溫柔暖男」進化成「禁慾系眼鏡男」。（翻攝自IG）

鄭運鵬稍早Po出的照片，只見德德比例整個歪樓，大頭小身體，還被鄭運鵬幽了一默，底下網友紛紛回覆：「爸爸永遠是頭號黑粉」、「德德：我不再是爸的最愛了嗎？」、「Uncle，這不是你親生的嗎？」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中