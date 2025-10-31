德德壞掉了！ 親爸鄭運鵬「1動作」成頭號黑粉

鄭運鵬笑稱這張照片跟他認識的本人一模一樣。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前立委鄭運鵬今（31）日在社群平台發出兒子「德德」的照片，還表示：「有一位擔任過記者的朋友拍了這張照片傳給我，我覺得她的技術很好，拍得和我認識的本人一模一樣。」但照片中的德德看起來似乎有哪裡怪怪的。

鄭運鵬（中）的帥兒子德德（左）去年陪同爸爸掃街拜票，精緻俊美的臉蛋圈粉無數。（翻攝自臉書）

鄭運鵬的帥兒子德德去年陪同爸爸掃街拜票，精緻俊美的臉蛋圈粉無數，還被韓國媒體稱讚「台版車銀優」，IG才開帳號5天就湧入28萬粉絲，不過因為鄭運鵬希望德德把重心放在課業上，所以「沒有出道計畫」。今年7月11日德德更新帳號，發了多張拍攝花絮，帥度進化，網友大讚從「溫柔暖男」進化成「禁慾系眼鏡男」，德粉超暈。

德德今年曬新照，網友大讚從「溫柔暖男」進化成「禁慾系眼鏡男」。（翻攝自IG）

鄭運鵬稍早Po出的照片，只見德德比例整個歪樓，大頭小身體，還被鄭運鵬幽了一默，底下網友紛紛回覆：「爸爸永遠是頭號黑粉」、「德德：我不再是爸的最愛了嗎？」、「Uncle，這不是你親生的嗎？」

