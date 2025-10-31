自由電子報
娛樂 歐美

翹臀金指登月造假 NASA氣噗噗：去過6次

美國名媛「翹臀金」金卡達夏質疑，1969年美國登陸月球是騙局。（歐新社）美國名媛「翹臀金」金卡達夏質疑，1969年美國登陸月球是騙局。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國名媛「翹臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）在昨（30）日播出的實境秀節目中，質疑1969年「阿波羅11號任務」登月是場騙局，這讓美國太空總署（NASA）代理署長達菲（Sean Duffy）親上火線回應：「我們去過6次」！

金卡達夏在節目中表示，她相信1969年的月球登陸絕對是一場精心設計的騙局，因為旗幟會飄動、登月鞋與照片腳印不同、看不到星星，她認為人類根本沒有在阿波羅11號任務登上月球，更質疑一切都是假的。

美國太空總署代理署長達菲親上火線回應：「我們去過6次」！（美聯社）美國太空總署代理署長達菲親上火線回應：「我們去過6次」！（美聯社）

格林威治皇家天文台天文學家布朗出面表示，留在月球的科學設備、月球帶回來的岩石還有當時科技根本無法製作出令人信服的假象，這些證據都證明阿波羅11號任務沒有造假，而是真正發生過的事。

金卡達夏質疑當初登月看不到星星，天文學家認為是攝影原理所志，月球白晝表面光照強度如地球上晴天般明亮，且由於沒有大氣層，天空看起來是黑色，故相機無法拍攝出既能清楚顯示被燈光照亮的太空人又能清楚看到星星黯淡星光的清晰照片。

NASA代理署長達菲也在節目播出後數小時，於社群平台轉發金卡達夏談話片段並發文打臉：「我們確實去過月球，6次」！

