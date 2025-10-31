自由電子報
娛樂 最新消息

鄉民女神李優產後兩個月瘦回少女身 看完劉若英「生子」哭爛

李優擁有一雙迷人電眼。（翻攝自IG）李優擁有一雙迷人電眼。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕熊仔老婆李優擁有一雙迷人電眼，也是許多網友心中的女神，她和熊仔生了可愛女兒「小芙莉」，產後才短短兩個月，日前去看劉若英主演的電影《我們意外的勇氣》，模樣竟又瘦成少女身材，讓網友很驚豔。

當了媽媽，李優去看讓劉若英入圍金馬獎最佳女主角的《我們意外的勇氣》更有感覺，也更加感動，她談到：「去看了《我們意外的勇氣》，後半段在電影院哭得唏哩花啦，生產的體驗歷歷在目，演員的情感表達也讓這部電影變得很真誠。也許因為是導演的真實經歷，很多微小的細節都跟真實世界毫無違和。特別是對產婦的心理描繪，真的很細膩。」

李優產後兩個月，身材快速恢復。（翻攝自IG）李優產後兩個月，身材快速恢復。（翻攝自IG）

李優注意到電影的細節：「不是只有『生出來』這件事，而是身體的陌生、心裡的恐懼、身分的轉變，它沒有渲染『母親就應該很堅強』，只要是人，在那樣高壓的情況下一定都會需要宣洩，它給了痛苦、掙扎、害怕，都合理存在的位置。那份被看見的感覺，真的很溫柔呢。推薦給正在經歷、曾經經歷，或即將經歷這段旅程的人。」李優還說：「出來哭爛！」

