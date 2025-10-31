自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅媽隱私爆爭議！楊謹華曝光育兒底線：無法攤在陽光下

楊謹華在《看看你有多愛我》扮網紅媽媽過戲癮，戲外保護小孩不曝光。（八大提供）楊謹華在《看看你有多愛我》扮網紅媽媽過戲癮，戲外保護小孩不曝光。（八大提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華在八大影集《看看你有多愛我》飾演單親媽媽，並獨力撫養雙胞胎女兒林思廷、詹子萱，劇中她靠著大女兒林思廷的甜美形象而成為知名的網紅媽媽，談到自己未來若有小孩，對於「小孩曝光與隱私」如何平衡？她分享：「我本人會非常保護小孩，可能沒辦法做到把他們攤在陽光底下，希望他們是在很健康、很快樂的環境下成長，隨著長大後開始接觸網路世界，這過程會慢慢溝通、教育，但不會一開始就讓他們暴露在螢光幕前。」

詹子萱（右）在《看看你有多愛我》個性內向敏感，羨慕雙胞胎姊姊林思廷擁有的一切。（八大提供）詹子萱（右）在《看看你有多愛我》個性內向敏感，羨慕雙胞胎姊姊林思廷擁有的一切。（八大提供）

談到當初接下角色原因，楊謹華表示不論是子女問題或者與母親關係，她回顧演出的作品中好像都還沒有演繹過，以及戲外她和自己的母親相處，也是經歷過溝通和改變，這部份也很有共鳴。

林思廷（右）在《看看你有多愛我》外形甜美，被媽媽打造成網紅。（八大提供）林思廷（右）在《看看你有多愛我》外形甜美，被媽媽打造成網紅。（八大提供）

她劇中與飾演母親角色的古名伸，兩人的對話台詞，「好像也講中我自己和媽媽私底下不小心迸出來比較傷人的話。」楊謹華進一步表示，那絕對不是刻意或惡意的，主要是因為太親的家人，才會講出這麼直接的話，「我覺得觀看這部戲的同時也能警惕我們，有時說出情緒性的話之前，可以先停一下，或者用文字溝通。如果不小心脫口而出，也要勇於道歉，才是解決問題的方法。」

《看看你有多愛我》楊謹華的角色設定，年輕時是有夢想，但面臨到人生抉擇，結婚、懷孕，然後全部責任落在她一人的肩膀上，她覺得這反映出現今很多社會上母親同時在面對的考驗，「角色裡媽媽的重心是小孩，但是我覺得還是要關愛自己、看看自己，只要妳好，小朋友就好。」

楊謹華在《看看你有多愛我》飾演獨自撫養雙胞胎女兒的單親媽媽。（八大提供）楊謹華在《看看你有多愛我》飾演獨自撫養雙胞胎女兒的單親媽媽。（八大提供）

至於親情之間該保持距離還是全然坦誠？楊謹華認為兩者要兼具，覺得有距離是好事，能讓彼此維持舒服的關係，但保持溝通也很重要，就像朋友一樣分享想法，這樣的親子關係才健康。《看看你有多愛我》11月2日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中