自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超車《侏羅紀》維持10年成績 《鬼滅之刃》榮登台灣影史票房第3名

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》正式登上台灣影史票房第3名。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》正式登上台灣影史票房第3名。（木棉花提供）

〔記者許世穎／台北報導〕賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》從8月8日在台上映，截至昨天（30日）上映84天，正式以突破台幣8億2718萬的驚人成績，超越2015年《侏羅紀世界》以8億2700萬維持了10年的成績，登上台灣影史票房第3名，同時也是史上第一部達此成績的動畫電影。

該片穩坐全台2025年票房冠軍，目前也已是台灣、北美以及全球影史最賣座的日本動畫。電影在日本本土上映105天，也累積破372億日圓（約台幣74.4億元），同樣高居日本年度票房冠軍，同時也是日本影史票房第2名，持續拉近與影史冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》（上映時片名為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》）的407億日圓（約台幣81.4億元）的距離。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第13週特典「狛治與戀雪」煙火款海報已開始發送，圖為記者實拍。（記者許世穎攝）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第13週特典「狛治與戀雪」煙火款海報已開始發送，圖為記者實拍。（記者許世穎攝）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》持續在台上映中，第13週特典「狛治與戀雪」煙火款海報已於戲院開始發送，凡購買10月31日至11月6日期間電影票兩張，即可兌換A3海報乙組（內含兩款各一張），更多詳情請洽木棉花各社群粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中