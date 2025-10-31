超車《侏羅紀》維持10年成績 《鬼滅之刃》榮登台灣影史票房第3名

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》正式登上台灣影史票房第3名。（木棉花提供）

〔記者許世穎／台北報導〕賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》從8月8日在台上映，截至昨天（30日）上映84天，正式以突破台幣8億2718萬的驚人成績，超越2015年《侏羅紀世界》以8億2700萬維持了10年的成績，登上台灣影史票房第3名，同時也是史上第一部達此成績的動畫電影。

該片穩坐全台2025年票房冠軍，目前也已是台灣、北美以及全球影史最賣座的日本動畫。電影在日本本土上映105天，也累積破372億日圓（約台幣74.4億元），同樣高居日本年度票房冠軍，同時也是日本影史票房第2名，持續拉近與影史冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》（上映時片名為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》）的407億日圓（約台幣81.4億元）的距離。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第13週特典「狛治與戀雪」煙火款海報已開始發送，圖為記者實拍。（記者許世穎攝）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》持續在台上映中，第13週特典「狛治與戀雪」煙火款海報已於戲院開始發送，凡購買10月31日至11月6日期間電影票兩張，即可兌換A3海報乙組（內含兩款各一張），更多詳情請洽木棉花各社群粉絲專頁。

