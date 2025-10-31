前東京著衣老闆娘逆風力挺粿粿 抨擊：這是羞辱女性

男星范姜彥豐（右）日前出面指控老婆「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊道德淪喪、婚內出軌。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星范姜彥豐日前出面指控老婆「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊道德淪喪、婚內出軌，更形容自己是戴著綠帽子的小丑，事件遭炎上後，粿粿之前的黑歷史也被網友挖出來。前東京著衣老闆娘周品均在社群平台發文，認為網路上對粿粿的攻擊並非正義，而是群體享受羞辱女性的快感。

前東京著衣老闆娘周品均認為社會對女性不公，網路許多言論對粿粿的批評太過。（翻攝自臉書）

周品均認為，女性犯錯，會被挖出私生活，被諷刺很亂甚至進而拿該名女性身體開黃腔、當笑話嘲諷；如果立場對調是男性做錯事，就算是性犯罪，也不會面臨這樣的狀況，還會有人說留口飯給他（犯錯的男性）吃。

周品均指出「一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱」，她希望社會大眾能「就事論事」並強調：若社會只會沉迷於羞辱女人，覺得這樣很爽，那是非常可怕的事啊。不過，部分網友並不認同周品均的看法，認為無論男女，尤其是公眾人物，只要犯錯就必須承擔「可能面臨的責任」，還有人以黃子佼為例，認為他現在都已經社會性死亡了，哪有人留一口飯給他吃？

