娛樂 最新消息

GD登APEC免費開唱！各國領袖變粉絲狂拍 習近平反應曝光

GD以APEC大使的身分歡迎各位貴賓來到慶州。（翻攝自YouTube）GD以APEC大使的身分歡迎各位貴賓來到慶州。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「GD」權志龍明天（1日）起將在台北大巨蛋連唱兩天，他行程滿檔，今天在在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上演出《POWER》等歌曲，獲得滿堂彩，連台下的政治人物都成了他的粉絲，不停拍攝，可見天王魅力。

GD在各國重要領袖、代表前演出，依舊霸氣十足。（翻攝自YouTube）GD在各國重要領袖、代表前演出，依舊霸氣十足。（翻攝自YouTube）

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會今年在韓國慶州登場，除了各國領袖、代表齊聚一堂之外，現場也是眾星雲集。GD是今年APEC峰會宣傳大使，韓國媒體報導，從拍攝宣傳影片到晚宴演出，所有表演者全都沒有收取酬勞，無償為國家貢獻自己的才華，這次迎賓晚宴也由《黑白大廚》的愛德華李設計菜單，目的就是希望能藉機推廣韓流文化。

GD表演時，台下加拿大總理馬克卡尼等人搶著拿手機拍攝。（翻攝自YouTube）GD表演時，台下加拿大總理馬克卡尼等人搶著拿手機拍攝。（翻攝自YouTube）

GD帶來多首夯曲。（翻攝自YouTube）GD帶來多首夯曲。（翻攝自YouTube）

GD一現身，立刻掀起全場歡呼聲，他以大使身分歡迎大家來到APEC，他表演《POWER》、《Home Sweet Home》、《DRAMA》等歌曲，讓台下各國代表笑得合不攏嘴，紛紛拿出手機搶拍，連中國國家主席習近平都很認真欣賞表演，看起來對GD表演很是滿意。

中國國家主席習近平認真欣賞GD。（翻攝自YouTube）中國國家主席習近平認真欣賞GD。（翻攝自YouTube）

