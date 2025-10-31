自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

車銀優主持APEC晚宴！國防部點頭放行 韓網驚呼：用臉為國爭光

車銀優被大讚「臉蛋」為國爭光。（翻攝自YouTube）車銀優被大讚「臉蛋」為國爭光。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在10月31日、11月1日於韓國慶州登場，韓國「臉蛋天才」車銀優今天上午被目擊身穿軍裝進出會場，原來他將擔任晚宴的主持人，且由韓文、英文雙聲道主持，一出場就掀起驚人掌聲。

車銀優以雙聲道主持。（翻攝自YouTube）車銀優以雙聲道主持。（翻攝自YouTube）

現年28歲的車銀優擔任APEC晚宴的主持人，也就是在21個會員經濟體代表前亮相，他身穿黑色西裝登場，表示：「大家好，我是演員車銀優，我不敢相信會以主持人的身分站在這裡。」

車銀優以現役軍人的身分主持APEC迎賓晚宴。（翻攝自YouTube）車銀優以現役軍人的身分主持APEC迎賓晚宴。（翻攝自YouTube）

根據韓國媒體報導，APEC籌備小組在今年10月初向國防部提出申請，希望讓車銀優在晚宴上擔任主持人，獲得國防部允准。韓國總統秘書室發言人姜由楨表示，這是為了向全世界宣傳Kpop以及韓流文化。韓國網友也大讚，「獲得國家認證的臉啊」、「用臉海外宣揚國威啊」、「真的是韓國國寶」。

韓國天王GD則是今年APEC峰會宣傳大使，韓國媒體報導，從拍攝宣傳影片到晚宴演出，所有表演者全都沒有收取酬勞，無償為國家貢獻自己的才華，這次迎賓晚宴也由《黑白大廚》的愛德華李設計菜單。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中