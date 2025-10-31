車銀優主持APEC晚宴！國防部點頭放行 韓網驚呼：用臉為國爭光

車銀優被大讚「臉蛋」為國爭光。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在10月31日、11月1日於韓國慶州登場，韓國「臉蛋天才」車銀優今天上午被目擊身穿軍裝進出會場，原來他將擔任晚宴的主持人，且由韓文、英文雙聲道主持，一出場就掀起驚人掌聲。

車銀優以雙聲道主持。（翻攝自YouTube）

現年28歲的車銀優擔任APEC晚宴的主持人，也就是在21個會員經濟體代表前亮相，他身穿黑色西裝登場，表示：「大家好，我是演員車銀優，我不敢相信會以主持人的身分站在這裡。」

車銀優以現役軍人的身分主持APEC迎賓晚宴。（翻攝自YouTube）

根據韓國媒體報導，APEC籌備小組在今年10月初向國防部提出申請，希望讓車銀優在晚宴上擔任主持人，獲得國防部允准。韓國總統秘書室發言人姜由楨表示，這是為了向全世界宣傳Kpop以及韓流文化。韓國網友也大讚，「獲得國家認證的臉啊」、「用臉海外宣揚國威啊」、「真的是韓國國寶」。

韓國天王GD則是今年APEC峰會宣傳大使，韓國媒體報導，從拍攝宣傳影片到晚宴演出，所有表演者全都沒有收取酬勞，無償為國家貢獻自己的才華，這次迎賓晚宴也由《黑白大廚》的愛德華李設計菜單。

