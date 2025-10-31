鍵盤柯南辦案 粿王美國行疑似「范姜彥豐買單」2證據曝光

男星范姜彥豐（右）日前發文控訴老婆「粿粿」江瑋琳婚內出軌。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星范姜彥豐日前發文控訴老婆「粿粿」江瑋琳婚內出軌，並指明對象就是「王子」邱勝翊，范姜彥豐與粿粿的感情關鍵點疑似在粿粿與王子一行人到美國時發生。范姜彥豐說他手頭上有粿粿明確出軌證據，並給粿粿機會解釋，但她矢口否認，倒是王子承認兩人之間關係「已超越朋友應有的界線」。網路上的鍵盤柯南立刻上線辦案，點出2線索認為這趟美國行的機票可能是范姜彥豐親手奉上送給粿粿的禮物。

粿粿（左）美國行的機票疑似是范姜彥豐送給他的生日禮物。（翻攝自IG）

范姜彥豐與粿粿結婚3年，育有1女。他曾在粿粿生日當天送上一張「空白機票」並表示粿粿可以選擇自己想去的地方，不必擔心孩子、工作，只要出國放鬆就好。如此暖心的禮物卻有可能成為將妻子雙手奉上給別人的機會，網友瘋喊：希望這不是范姜彥豐送上的機票，不然太殘酷了。

請繼續往下閱讀...

今年4月粿粿在社群平台曬出美國行成員合照，更開心說自己和簡廷芮的丈夫都送上旅行當作生日禮物，還說「應該是沒想到，我們會用在那麼遠又那麼久的一趟吧」。這些話彷彿都洩露出飛往美國的機票，就是范姜彥豐送的那一張。

粿粿和王子的美國行還有簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安與王品澔等人。（翻攝自IG）

光是想到極樂之旅由范姜彥豐買單，網友就氣憤難當。另外，范姜彥豐提及，今年3月底至4月中，粿粿與王子一行人到美國玩了2個星期，期間不但從來沒有主動和范姜彥豐聯繫，回覆訊息的頻率也變低。回台灣後，粿粿三天兩頭與同一群人出門，剛開始回家時間是凌晨3、4點，之後變成白天才回家，最後甚至徹夜未歸，范姜彥豐心痛：「我不懂為何只是去一個美國，回來對我的行為還有態度，就有那麼大的轉變」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法