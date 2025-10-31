自由電子報
娛樂 最新消息

「粿王戀」胡瓜面前曝光？ 《下面一位》互動曖昧

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星范姜彥豐日前公開指稱妻子「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊兩人搞不倫戀，痛斥「道德淪喪、婚內出軌」更指家庭都被破壞，形容自己是戴著綠帽子的小丑。細心網友發現胡瓜的YouTube頻道《下面一位》早在10個月前玩交換耶誕禮物時，兩人互動就很曖昧。

粿粿（左）抽到禮物的時候，王子（左2）深情看著。（翻攝自YouTube）粿粿（左）抽到禮物的時候，王子（左2）深情看著。（翻攝自YouTube）

10個月前發布的「胡瓜聖誕節怎麼過？交換禮物讓全場靜默？玩GAME畫臉大亂鬥！【下面一位】Ep42｜胡釋安、王子、 粿粿、胡祖薇」當中，胡瓜、粿粿、王子、胡祖薇、胡釋安排排坐開，在交換禮物環節當中，被網友發現粿粿和王子互動曖昧。還原當時狀況，粿粿抽到了壓力鍋，她直喊自己不下廚，想把壓力鍋推出去。之後，換胡祖薇抽禮物時，她依規定可以問王子三個問題，出人意料的是，當時胡祖薇問：「你要公開了嗎？」王子隨即裝傻說：我跟你的嗎？對，我們有一點…接著，胡祖薇便大喊：我不要問了！

胡祖薇（右2）抽到王子的禮物，竟直白問：你要公開了嗎？粿粿（左）掩面笑個不停。（翻攝自YouTube）胡祖薇（右2）抽到王子的禮物，竟直白問：你要公開了嗎？粿粿（左）掩面笑個不停。（翻攝自YouTube）

之後進一步追問的時候，胡祖薇問王子送的禮物是否和他相關？王子承認自己副業有點多，所有用他代理的包包裝了一些有連結的相關產品，還自誇：「真的不錯的，女生用得到」。答案揭曉，包包裡裝有手機殼、ipad殼之類的東西，胡祖薇一拿出手機殼，粿粿立刻就從她手上拿走，還虧王子的禮物有置入嫌疑。

粿粿（左2）和王子（中）在胡瓜YouTube頻道節目《下面一位》當中四目相對。（翻攝自YouTube）粿粿（左2）和王子（中）在胡瓜YouTube頻道節目《下面一位》當中四目相對。（翻攝自YouTube）

眼尖的網友還特別在影片下留言：「8:45」快轉到影片8分45秒處，驚見粿粿和王子兩人恰好四目相對，曖昧關係似乎早就有跡可循。

