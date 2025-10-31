（影）男神李宰旭多才多藝 飆唱《Drowning》全網耳朵懷孕
韓國男神李宰旭演技出眾、歌喉一流。（資料照，記者王文麟攝）
〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男神李宰旭雖然以演員出道，不過事實上他還有隱藏技能「唱歌」。先前他到台灣舉行見面會時就小露一手，唱了多首金曲，嗓音溫柔又有磁性。近日，他升級到音樂家ZO ZAZZ的YouTube頻道首度挑戰高難度歌曲《Drowning》，零瑕疵的高音讓全網驚呆，更有許多人嗨喊：耳朵懷孕了。
李宰旭上音樂家ZO ZAZZ的YouTube頻道。（翻攝自YouTube）
男神李宰旭以《阿爾罕布拉宮的回憶》出道，演技出眾的他圈粉無數，近日他又展現驚人歌喉，讓很多人都大吃一驚。影片公開後，許多人都稱讚李宰旭根本是隱藏實力派歌手，更有許多人敲碗要他出專輯。
請繼續往下閱讀...
李宰旭演唱《Drowning》紮實的音樂感和控制音色的能力令人佩服。（翻攝自YouTube）
李宰旭演唱《Drowning》時，一開始聲音低沉且帶磁性，越往後唱實力漸漸讓人驚掉下巴，只見他高音切換自如，紮實的音樂感和控制音色的能力，更是讓人拍案叫絕，網友大讚「嗓音太性感」。
熱門賽事、球星動態不漏接