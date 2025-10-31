自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不簡單！律師點破王子「沒打算跟粿粿結婚」 分析范姜彥豐求償破局真相

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「王子」邱勝翊被范姜彥豐指控介入與粿粿的3年婚姻後，發聲道歉坦言「確實超過朋友間界線」，但強調自己不是破壞家庭的人。隨著事件延燒，律師王至德也針對整起婚變事件分析，直言「王子應該也沒打算跟粿粿結婚」，更指出粿粿與范姜彥豐的離婚協商之所以破局，恐與金錢條件差距有關。

據傳，范姜彥豐求償1200萬，但粿粿僅願支付500萬，談判因此陷入僵局。律師王至德對此做出分析，夫妻若未特別約定，婚後財產仍各自所有，但可主張剩餘財產分配請求權，「錢少的可以跟錢多的要。」他提到若房屋登記在粿粿名下，法律上仍屬於她本人。而針對外界質疑，王至德研判范姜彥豐應是「故意不先攤牌，想測試粿粿是否說謊。」結果粿粿「中計」，他認為若真沒有出軌，「第一時間應該是否認，而不是說影片與事實不符。」的聲明

至於王子方面，王至德以「不簡單」來形容他的聲明，直言就是一個祖父悖論的完美說明中，當中未提到補償或金錢協助，同時也點出「他應該也沒打算跟粿粿結婚。」因若願意幫忙付錢，才可能代表2人有長期打算。王至德也強調，1200萬並非獅子大開口，「光分房子就差不多這個數」，推測粿粿本想壓低金額，卻因范姜彥豐公開控訴而讓整起事件曝光失控。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中