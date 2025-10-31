不簡單！律師點破王子「沒打算跟粿粿結婚」 分析范姜彥豐求償破局真相

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「王子」邱勝翊被范姜彥豐指控介入與粿粿的3年婚姻後，發聲道歉坦言「確實超過朋友間界線」，但強調自己不是破壞家庭的人。隨著事件延燒，律師王至德也針對整起婚變事件分析，直言「王子應該也沒打算跟粿粿結婚」，更指出粿粿與范姜彥豐的離婚協商之所以破局，恐與金錢條件差距有關。

據傳，范姜彥豐求償1200萬，但粿粿僅願支付500萬，談判因此陷入僵局。律師王至德對此做出分析，夫妻若未特別約定，婚後財產仍各自所有，但可主張剩餘財產分配請求權，「錢少的可以跟錢多的要。」他提到若房屋登記在粿粿名下，法律上仍屬於她本人。而針對外界質疑，王至德研判范姜彥豐應是「故意不先攤牌，想測試粿粿是否說謊。」結果粿粿「中計」，他認為若真沒有出軌，「第一時間應該是否認，而不是說影片與事實不符。」的聲明

至於王子方面，王至德以「不簡單」來形容他的聲明，直言就是一個祖父悖論的完美說明中，當中未提到補償或金錢協助，同時也點出「他應該也沒打算跟粿粿結婚。」因若願意幫忙付錢，才可能代表2人有長期打算。王至德也強調，1200萬並非獅子大開口，「光分房子就差不多這個數」，推測粿粿本想壓低金額，卻因范姜彥豐公開控訴而讓整起事件曝光失控。

