粿粿離婚談不攏！范姜彥豐「恐拿不到贍養費」律師揭主因

范姜彥豐（右）指控妻子粿粿（左）婚內出軌王子。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐29日痛心指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻就此破裂。隨著外界聚焦雙方的離婚協商細節，律師賴瑩真也從法律角度剖析，指出請求贍養費的條件「必須無過失之一方，因離婚而陷於生活困難，才可以請求。」整起談判焦點恐卡在財產分配與情緒賠償的爭議上。

針對范姜彥豐與粿粿離婚協商細節，賴瑩真分析若雙方進行離婚條件談判，重點將落在4大面向，包括「夫妻剩餘財產分配」、「贍養費」、「侵害配偶權損害賠償」及「子女扶養費」。她指出，夫妻共同財產須平均分配，但演藝人員的名氣與品牌價值難以量化，「若名氣落差太大，信任已失，雙方很難談出結果。」外界議論的「贍養費」，她則明確表示，只有「無過失一方」且「因離婚陷於生活困難」才能請求，像范姜彥豐、粿粿這類具經濟能力的藝人夫妻，實務上恐怕較難成立。

至於外界猜測的巨額求償與「封口費」說法，賴瑩真指出侵害配偶權的損害賠償金額「重點不在數字，而在憤怒的程度」，並提醒當事人「若憤怒值太高、選擇公開戰，可能反而削弱談判籌碼。」她更提到，離婚後若雙方還需處理子女撫養問題，應以孩子的幸福為首要考量，「好好讓下一代在愛中成長，這才是最重要的。」

