傳封麥退休！85歲謝雷露面破除謠言 高歌跳舞近況曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》日前邀請85歲「寶島歌王」謝雷，以及「小江蕙」陳思安上節目，謝雷破除退休封麥謠言，在節目上又唱又跳。

兩人一出場演唱《傻瓜與野丫頭》，白冰冰、陽帆一出場尊敬的稱呼謝雷「大哥」，還搞笑說要多喊一點，因為這位級數太高算是「歷史人物」，謝雷一出場他們兩人就變成「年輕人」，還盛讚謝雷唱歌高亢嗓音都不變，謝雷突然臉一沉爆料，「我配合思安，開場已經降了3個key」，白冰冰、陽帆對於他可以不降Key的高亢嗓音佩服不已。

謝雷在節目上高歌《情人的黃襯衫》又唱又跳，精力十足唱跳又扭讓全場驚艷，連身為綜藝大哥的陽帆為了這位國寶級歌手「變成」伴舞，跳到忘我脫外套還下腰，陽帆說這首謝雷完全沒降key高音完美呈現，光這點他佩服的伴舞跳到全身脫光都沒關係，陽帆說他16歲就看這謝雷在秀場像是神一般的存在，一出場就是主秀，認識他也快50年了，歌王風範一點都沒變。

