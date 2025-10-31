自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最帥展昭」驚傳球會猝逝 好友悲傷：無緣再見

前亞視小生甄志強（左）曾演出《碧血青天楊家將》，獲得「最帥展昭」美稱。（香港星島日報）前亞視小生甄志強（左）曾演出《碧血青天楊家將》，獲得「最帥展昭」美稱。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前亞視小生、有「最帥展昭」之稱的演員甄志強傳出驟逝消息，享年59歲。他曾經在亞視《碧血青天楊家將》中飾演展昭，因外型高大俊朗深受觀眾喜愛。甄志強2009年起逐漸淡出演藝圈，轉戰商界經營餐飲行業。今（31）日甄志強太太發出訃聞指他於10月21日過世，消息傳來演藝圈好友都感到悲傷，更覺得無法置信。

甄志強扮演展昭，高大俊挺，贏得觀眾好評。（香港星島日報）甄志強扮演展昭，高大俊挺，贏得觀眾好評。（香港星島日報）

根據《香港星島頭條》報導，昔日亞視演員鮑起靜對甄志強離世感到震驚，她表示，自己是看報導才知道這件事，心中感到可惜，因為甄志強是一名非常好的晚輩。雖然鮑起靜並未與甄志強合作過，但鮑起靜的老公平日會和甄志強一起打高爾夫球，只不過這幾年疏於聯絡，所以連甄志強結婚消息也不知道，沒想到再聽到甄志強已過世。

曾與甄志強合作演出的演員陳展鵬則表示：「這個消息太突然了」。陳展鵬說他聽說甄志強是打高爾夫球的時候驟然過世，看起來並沒有太大痛苦，但陳展鵬強調，他只是聽說，此消息並未經過證實，因為現在假消息太多，他也分不清這說法是真是假？

外傳甄志強是在打高爾夫球時猝逝。（香港星島日報）外傳甄志強是在打高爾夫球時猝逝。（香港星島日報）

陳展鵬回憶當初與甄志強合作時，他就像個大哥哥一樣照顧大家：他的性格很率真又喜歡運動，過去我們都是香港代表隊。因為都參加了藝人高爾夫球習會，所以剛開始學打高爾夫球的時候，甄志強都很熱心的教導，打完球大家會聚餐，他也會在抖音直播唱歌，陳展鵬也都表示支持。

最後，陳展鵬哀傷的說，最近聽到多位前輩過世消息，如今再聞甄志強過世，令他備感唏噓。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中