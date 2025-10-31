「最帥展昭」驚傳球會猝逝 好友悲傷：無緣再見

前亞視小生甄志強（左）曾演出《碧血青天楊家將》，獲得「最帥展昭」美稱。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前亞視小生、有「最帥展昭」之稱的演員甄志強傳出驟逝消息，享年59歲。他曾經在亞視《碧血青天楊家將》中飾演展昭，因外型高大俊朗深受觀眾喜愛。甄志強2009年起逐漸淡出演藝圈，轉戰商界經營餐飲行業。今（31）日甄志強太太發出訃聞指他於10月21日過世，消息傳來演藝圈好友都感到悲傷，更覺得無法置信。

甄志強扮演展昭，高大俊挺，贏得觀眾好評。（香港星島日報）

根據《香港星島頭條》報導，昔日亞視演員鮑起靜對甄志強離世感到震驚，她表示，自己是看報導才知道這件事，心中感到可惜，因為甄志強是一名非常好的晚輩。雖然鮑起靜並未與甄志強合作過，但鮑起靜的老公平日會和甄志強一起打高爾夫球，只不過這幾年疏於聯絡，所以連甄志強結婚消息也不知道，沒想到再聽到甄志強已過世。

曾與甄志強合作演出的演員陳展鵬則表示：「這個消息太突然了」。陳展鵬說他聽說甄志強是打高爾夫球的時候驟然過世，看起來並沒有太大痛苦，但陳展鵬強調，他只是聽說，此消息並未經過證實，因為現在假消息太多，他也分不清這說法是真是假？

外傳甄志強是在打高爾夫球時猝逝。（香港星島日報）

陳展鵬回憶當初與甄志強合作時，他就像個大哥哥一樣照顧大家：他的性格很率真又喜歡運動，過去我們都是香港代表隊。因為都參加了藝人高爾夫球習會，所以剛開始學打高爾夫球的時候，甄志強都很熱心的教導，打完球大家會聚餐，他也會在抖音直播唱歌，陳展鵬也都表示支持。

最後，陳展鵬哀傷的說，最近聽到多位前輩過世消息，如今再聞甄志強過世，令他備感唏噓。

