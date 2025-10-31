自由電子報
娛樂 最新消息

楊銘威爆「來日本偷吃」 推3美食最能代表台灣

楊晴（左）、楊銘威現身東京宣傳新戲《舊金山美容院》也大啖日本美食。（TVBS提供）楊晴（左）、楊銘威現身東京宣傳新戲《舊金山美容院》也大啖日本美食。（TVBS提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊銘威、楊晴為宣傳TVBS影集《舊金山美容院》，代表出席東京國際電影節影視節目展（TIFFCOM）為戲造勢。雖在劇中形同陌路，楊銘威、楊晴戲外互動卻截然不同，被問及此趟行程中印象最深刻的地方？兩人異口同聲大讚東京美食，楊銘威表示，「這趟最值得的就是可以來日本偷吃美食，還能把台灣的好劇推向國際！」

楊晴（左）、楊銘威攜手出席東京國際電影節影視節目展。（TVBS提供）楊晴（左）、楊銘威攜手出席東京國際電影節影視節目展。（TVBS提供）

楊晴也表示：「在日本走走逛逛真的很美，我還去了美術館、箱根等，尤其是東京真的非常好吃！」

劇中楊銘威計畫在日本開早餐店，被問及哪樣台式早餐最可能在日本掀起熱潮？出身餐飲世家的楊銘威表示：「能代表台灣的小籠包、豆漿、油條都是蠻好的選擇。」楊晴則力推「鹹豆漿」認為這對日本人來說會是很特別的口味。

何妤玟（左）、黃小柔在《舊金山美容院》驚喜客串偶像女團「大小粉紅」。（TVBS提供）何妤玟（左）、黃小柔在《舊金山美容院》驚喜客串偶像女團「大小粉紅」。（TVBS提供）

此外，劇中更邀來何妤玟及前女團成員黃小柔驚喜客串「大小粉紅」，組成偶像女團重返舞台，舉辦「告別演唱會」。何妤玟滿腔熱血對導演杜政哲掛保證：「導演！跳八次也OK！我是為舞台而生的人。」黃小柔信心滿滿地說：「我很得心應手啊！有當年表演的感覺，很興奮耶！」

兩人為了這場戲，即使家務事繁忙，特別擠出三天時間，狂練十幾個小時，短時間培養出好默契，也讓現場粉絲感受到她們的熱情，直呼：「好像真的在開演唱會！」

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。

