幻藍小熊美國被遣返送回台灣 6人被帶進小房間真實狀況曝光

女團「GENBLUE」幻藍小熊今天出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹女團「GENBLUE」幻藍小熊今天出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使記者會，團員上月本來要到美國大聯盟球場演出，卻因為簽證問題被遣返，6人還原當時的狀況，真的是被帶到小房間詢問，內心非常緊張。'

幻藍小熊成員日前因為簽證問題被從美國遣返，團員們都覺得很可惜。（記者胡舜翔攝）

幻藍小熊回憶當時情況，原來所有工作人員都被聚集在一起，詢問後發現簽證問題，當場被通知遣返回台灣，大家都覺得好可惜，更對特別飛去美國的粉絲感到抱歉，希望未來還有機會能去表演。

隊長XXIN表示很榮幸成為紅心字會的公益大使。（記者胡舜翔攝）

幻藍小熊擔任公益大使，隊長XXIN表示，「能成為紅心字會的公益大使真的很榮幸，也覺得這是一份能讓我們把愛傳遞出去的機會。平常的我們從粉絲那收到很多溫暖，這次能換我們發揮自己的影響力，讓更多的人關心弱勢族群，去做一些能幫助別人的事，讓這些能量持續循環，是件很有意義的事！」來自韓國的AYEON阿勇也說：「如果我的小小影響力能給某人帶來力量，我想沒有比這更幸福的事情了。采甄也認為，透過公益行動能讓更多的人們，關注弱勢家庭並且給予幫助。」

來自韓國的AYEON阿勇感謝團員們幫忙她練習中文。（記者胡舜翔攝）

記者會上，團員們也分享遇到困難時被幫助時的體會，XXIN坦言自己是一個不太容易開口求助的人，但在團體生活中我學到了被幫助並不是脆弱，而是一種信任，很感謝主動關心或接住我的人。AYEON阿勇也說：「第一次來台灣，不會講中文，就得到了成員們的很多幫助，讓我練習中文進步的很快。」

