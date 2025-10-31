自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

幻藍小熊美國被遣返送回台灣 6人被帶進小房間真實狀況曝光

女團「GENBLUE」幻藍小熊今天出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使記者會。（記者胡舜翔攝）女團「GENBLUE」幻藍小熊今天出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹女團「GENBLUE」幻藍小熊今天出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使記者會，團員上月本來要到美國大聯盟球場演出，卻因為簽證問題被遣返，6人還原當時的狀況，真的是被帶到小房間詢問，內心非常緊張。'

幻藍小熊成員日前因為簽證問題被從美國遣返，團員們都覺得很可惜。（記者胡舜翔攝）幻藍小熊成員日前因為簽證問題被從美國遣返，團員們都覺得很可惜。（記者胡舜翔攝）

幻藍小熊回憶當時情況，原來所有工作人員都被聚集在一起，詢問後發現簽證問題，當場被通知遣返回台灣，大家都覺得好可惜，更對特別飛去美國的粉絲感到抱歉，希望未來還有機會能去表演。

隊長XXIN表示很榮幸成為紅心字會的公益大使。（記者胡舜翔攝）隊長XXIN表示很榮幸成為紅心字會的公益大使。（記者胡舜翔攝）

幻藍小熊擔任公益大使，隊長XXIN表示，「能成為紅心字會的公益大使真的很榮幸，也覺得這是一份能讓我們把愛傳遞出去的機會。平常的我們從粉絲那收到很多溫暖，這次能換我們發揮自己的影響力，讓更多的人關心弱勢族群，去做一些能幫助別人的事，讓這些能量持續循環，是件很有意義的事！」來自韓國的AYEON阿勇也說：「如果我的小小影響力能給某人帶來力量，我想沒有比這更幸福的事情了。采甄也認為，透過公益行動能讓更多的人們，關注弱勢家庭並且給予幫助。」

來自韓國的AYEON阿勇感謝團員們幫忙她練習中文。（記者胡舜翔攝）來自韓國的AYEON阿勇感謝團員們幫忙她練習中文。（記者胡舜翔攝）

記者會上，團員們也分享遇到困難時被幫助時的體會，XXIN坦言自己是一個不太容易開口求助的人，但在團體生活中我學到了被幫助並不是脆弱，而是一種信任，很感謝主動關心或接住我的人。AYEON阿勇也說：「第一次來台灣，不會講中文，就得到了成員們的很多幫助，讓我練習中文進步的很快。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中