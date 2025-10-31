自由電子報
娛樂 音樂

蔡依林裸身遮胸震撼大巨蛋 超養眼火辣畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林的「PLEASURE」巡演年底在大巨蛋震撼登場，目前排定3場演出，天后邀來澳洲雙人導演 Ashley Evans與Antony Ginandjar領軍的Squared Division團隊操刀，打造出專屬於「愉悅之母」的震撼華麗音樂宇宙。天后在象徵色慾與禁果的石榴中新生，裸身展現姣好身材。

蔡依林化身慾望女神，裸身展露好身材。（凌時差提供）蔡依林化身慾望女神，裸身展露好身材。（凌時差提供）

演唱會以「人間樂園」為主題，Jolin透露先前在歐洲旅遊時，偶然間看到十五世紀尼德蘭畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》而產生靈感，畫中以 「伊甸樂園 → 人間慾望 → 地獄懲罰」 三幕式構成，描繪出人類追求愉悅與墮落之間的矛盾，當中不僅畫面豐富多元且暗藏玄機，其超現實主義的畫風更深深吸引著她。

Jolin表示：「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種『細節』。」而這幅畫中極度戲劇化、充滿創造力的構圖，也讓她聯想到這次新專輯《PLEASURE》中探討「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱」的精神與主題結構上有著深層呼應。

Jolin談到：「直視並接納生活中的七情六慾，並在喜怒愛樂及苦痛脆弱等各種情緒中得到理解跟釋放，從中獲得的愉悅（PLEASURE） 不僅有著正面力量，所感受到的幸福及滿足感就如同置身在自己的《人間樂園》中恣意遊走，在擁抱慾望的同時，更能重新找回做自己的那份純粹快樂。」天后特別引用《D.I.Y》歌詞向歌迷喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園！」

蔡依林宣布最新巡演主題。（凌時差提供）蔡依林宣布最新巡演主題。（凌時差提供）

本次演唱會海報主視覺特別再度邀來《PLEASURE》專輯「七罪花園版」封面掌鏡設計的韓國的攝影師Cho Gi-Seok操刀，擅長以鮮豔對比色彩結合超現實主義元素營造視覺藝術魔幻氛圍的他再度發揮鬼才創意，延續Jolin用音樂語言重新探討「愉悅與罪惡感」界線的主軸，並呼應演唱會「人間樂園」主題，以豐富又具前衛風格元素打造出極具象徵意味又暗藏玄機

Jolin共化身成6位自「慾望」而生的「愉悅女神」，包括支配一切慾望的全能女祭司、有著魅惑歌聲的海妖「賽蓮」、美貌絕頂的伊甸園天使、自象徵色慾與禁果的石榴中新生的覺醒之子、以章魚觸眼窺探人心貪嗔癡的異星魅影，以及頂著羊角、掌管自然歡愉的古希臘森林之神等，佐以大量奇艷花朵及自然意象陪襯， 凸顯人體與大自然的共生美學的同時，更讓整體主視覺宛如一座大型「慾望花園」。

