娛樂 電影

金馬獎雙料入圍！準新演員得知入圍直呼「我很幸福」

〔記者許世穎／台北報導〕2023年獲得金馬創投百萬首獎入圍第62屆金馬獎最佳新演員及動作設計兩項大獎。的《恨女的逆襲》今年首次演出電影長片的女主角林怡婷得知喜訊，感性表示：「可以入圍我很幸福！」電影今同步公布國際版海報及前導預告，海報上只見風沙與彩虹交織在少女背後，象徵願望與無望之間必須靠自己奮力突圍。

林怡婷憑藉《恨女的逆襲》入圍金馬62最佳新演員。（華映提供）林怡婷憑藉《恨女的逆襲》入圍金馬62最佳新演員。（華映提供）

電影故事圍繞著林怡婷飾演的家玲視角出發，面對日行漸遠的家庭關係，父親外遇不斷、母親則沈迷於賭博，身為長女的她除了必須分擔沈重的家計，但又渴望透過自己的力量，在世界中找到自己的定位。乍看正義的拳擊教練蔡振南處處鼓勵著她卻有不為人知的苦衷，在與林毓家、黃惟、曾皓澤等夥伴陪同下，少男少女們也歷練了社會中的真真假假，面對賭局誘惑、或是上節目賺快錢，她又該如何取捨？

《恨女的逆襲》曝光國際版海報。（華映提供）《恨女的逆襲》曝光國際版海報。（華映提供）

金馬執委會先前公布入圍名單時，執行長聞天祥特別點出林怡婷「在電影中要接受拳擊的訓練，但她演的又不是職業而是業餘，要拿捏懂打拳，又不能太會打拳，展現了很大的張力！」林怡婷得知入圍喜訊誠懇表示：「謝謝《恨女的逆襲》劇組每一位幕前幕後的工作夥伴，因為你們在閃閃發光，我才有機會被看見，謝謝宜珊導演，妳是我心目中最棒的存在！」

導演李宜珊（左）在《恨女的逆襲》拍攝現場跟林怡婷講戲。（華映提供）導演李宜珊（左）在《恨女的逆襲》拍攝現場跟林怡婷講戲。（華映提供）

首度執導劇情長片的導演李宜珊也透露，《恨女的逆襲》起心動念，是她2007年完成的紀錄片《下一秒．無限》。該片記錄了亞洲盃女子拳擊錦標賽金牌國手陳嘉玲，如何靠自己不斷尋找解決方法，突破環境限制，參與世界盃女子拳擊錦標賽的過程。陳嘉玲也和動作指導黃泰維一同入圍本屆金馬獎最佳動作設計。

導演李宜珊沉澱了10多年，不時仍在心中探問：「很多事情不能在紀錄片裡談，那能否在劇情片中談？」可能是家庭的複雜背景又或是童年的缺憾，乃至於對社會的無力與框架，一個本被視為邊緣的人物，到底該如何堅守信念或是找到熱情，為自己的人生打拼？

《恨女的逆襲》匯集蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜、黃冠智、夏靖庭等金獎演員加持。每一位都是別開生面，展現出與以往完全不同的角色風貌，甚至有多場即興演出，真情流露的表演，拍攝時就讓幕前幕後的工作人員眼眶含淚。

電影預計今年年底在台上映，該片在金馬影展影人場次週末秒殺完售，另一場次目前仍剩餘零星座位。第62屆金馬獎將於11月22日舉行頒獎典禮。

《恨女的逆襲》預告：

相關新聞
